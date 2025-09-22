La polémica con la concejala Cristina García caldea una reunión vecinal en Alicante

La reunión de la Junta de Distrito 3 de Alicante, prevista para este lunes, se esperaba especialmente tensa. Pocas horas antes, tres de las asociaciones vecinales del sector habían registrado un escrito ante el Ayuntamiento por la forma "autoritaria" de la concejala Cristina García de dirigir el órgano. En el documento, le acusaban de "dejar sin voz" a colectivos críticos con su gestión y también cuestionaban el método (por la vía directa) de designar al sucesor de una de las vocales, que había dimitido recientemente. Durante la cita, García ha expuesto la normativa en la que respaldaba la fórmula escogida para el relevo y ha rechazado las críticas por la falta de participación. Una postura que ha sido aplaudida por otros colectivos de residentes en un encuentro que se ha visto precedido de una reunión a puerta cerrada antes de abrirse al público, para indignación de los presentes.

En torno a las 19:30 horas, la edil de Participación Ciudadana ha llegado al Centro Social Tómbola para la celebración de la Junta de Distrito 3 de Alicante. Estas convocatorias, de carácter público, permiten a los vecinos acudir como oyentes aunque sin voz. En esta ocasión, tal y como ha reconocido la propia concejala, solo se ha notificado la cita a los colectivos que cuentan con representación en el órgano. Sin embargo, al lugar habían acudido también otras entidades vecinales. Ante esta situación, García ha abogado por celebrar una reunión a puerta cerrada, con los vocales de la Junta de Distrito, pero sin permitir el acceso de oyentes. "Tengo derecho a reunirme con la Junta", ha señalado visiblemente enfadada a los presentes, entre los que se encontraban ediles de la oposición como Eduardo Rodríguez (PSOE); Sara Llobell (Compromís) y Manolo Copé (EU-Podemos), a los que posteriormente se ha incorporado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo.

Dos reuniones

Esa reunión "extraoficial", para la que no había orden del día y de la que no se ha levantado acta alguna, se ha demorado en torno a un cuarto de hora, con claras muestras de indignación en los ediles de la bancada progresista y de molestia por lo ocurrido previamente en las filas del PP, representadas por la propia García y por la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda. Tras el "cónclave" improvisado, la cita se ha trasladado a una sala anexa para, ahora sí, proceder con normalidad a la celebración de la Junta de Distrito. A esta segunda reunión sí se ha permitido (tal y como contempla el reglamento municipal) la asistencia de público sin representación en el órgano.

El encuentro se ha iniciado con la concejala haciendo referencia a las críticas recibidas por parte de las tres asociaciones (PAU 1-Juan Pablo II; PAU 2-San Blas; y Parque del Mar) que han registrado un escrito ante el Ayuntamiento contra la figura de García, por "impedir que representantes vecinales pudieran intervenir libremente". La edil popular ha asegurado que siempre se ha autorizado a acudir e incluso a intervenir a cualquier interesado y que así consta en las actas de las reuniones. Pese a ello, ha advertido de que, desde este momento, será escrupulosa con el cumplimiento del reglamento, permitiendo únicamente la asistencia como oyentes, sin turno de palabra, a quienes no sean vocales electos. Un aviso que se ha hecho efectivo este mismo lunes, ya que algunos portavoces vecinales no han podido dirigirse a la Junta pese a solicitarlo.

Respuesta a las críticas

En cuanto a las "irregularidades" que algunos vecinos consideran que se han cometido con el reemplazo de un representante de la Junta (escogido a dedo cuando entienden que debería haberse votado) García ha esgrimido un acuerdo de Junta de Gobierno de 2023. En él se indica que, de forma transitoria mientras se redacta un nuevo reglamento, las vacantes por cuestiones como enfermedad o dimisión se cubrirán de forma directa por quien designe la asociación en cuestión. De esta forma, la concejala ha dado la polémica por saldada.

Del mismo modo, algunos de los colectivos presentes (afines a la gestión de García) han defendido su posición al frente de la Junta de Distrito y han señalado que "puede tener responsabilidad en su área, Participación Ciudadana" pero que, en cambio, "no es responsable de todos los problemas" como la seguridad o la limpieza, entre otros que se han citado en el encuentro.