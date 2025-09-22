"Queremos aulas, no saunas": el grito de los alumnos de Alicante por el calor en los centros educativos

"Queremos aulas, no saunas", "no somos pollos, no queremos asarnos", "educación digna es aprender en condiciones"... Son solo algunos de los mensajes que han gritado este lunes alumnos de Alicante por el insoportable calor que sufren los centros educativos. Sus protagonistas han sido estudiantes del IES Miguel Hernández, donde se han producido mareos y lipotimias como consecuencia de las altas temperaturas, pero el problema se extiende a prácticamente todos los colegios e institutos públicos de la provincia ante la falta de climatización.

A la protesta educativa que ha realizado el alumnado alicantino se suma una campaña de recogida de firmas en Change.org, que lleva ya más de 2.000 rúbricas, para pedir a Conselleria de Educación que tome medidas inmediatas para mejorar la climatización en las aulas. Sus impulsores proponen la instalación de aire acondicionado en las aulas, mejoras en el aislamiento térmico de los edificios y la provisión de ventiladores mientras se implementan soluciones más permanentes.

El desmayo de una joven la pasada semana en el IES Miguel Hernández, que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia y perder el conocimiento al menos cinco minutos, ha llevado a los alumnos de este centro a convocar una concentración en el patio, secundada por los padres a las puertas del instituto.

Durante la protesta también se han podido ver otras pancartas con mensajes como: "Queremos aprender, no sobrevivir", "sin ventilación no hay educación", "el sudor no es motivador".

La protesta del IES Miguel Hernández por el calor en las aulas, este lunes / Alex Domínguez

Casi 35 grados

Con temperaturas cercanas a los 35 grados y una humedad superior al 70 %, las aulas de la provincia se han convertido durante las dos primeras semanas del curso en un horno para profesores y alumnos. Las clases tienen estar como máximo a 27 grados, según marca la normativa. Sin embargo, esto no se cumple.

En otros municipios como Orihuela, Torrevieja, San Vicente y Dénia, según han denunciado los principales sindicatos de la enseñanza, también se han registrado problemas de salud. "Hay malestar del profesorado por sudoración excesiva e incluso mareos y pérdidas leves de conciencia”, afirma la Junta de Personal Docente no universitario.

Aunque en el IES Miguel Hernández hay un ventilador en todas las aulas, resulta totalmente insuficiente para aliviar el bochorno a todos los alumnos porque el aire no puede llegar a todos y mucho menos cuando hay aulas con 35 personas. Peor es en la clase de Informática por el calor que desprenden 25 ordenadores encendidos. De hecho, hay profesores que han tenido que recurrir al patio para impartir alguna asignatura a la sombra. Y no solo en este centro.