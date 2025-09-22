El retraso entre los primeros síntomas de alzhéimer y el diagnóstico supera los dos años

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia neurodegenerativa pues acapara el 70 % de las demencias. En España, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), afecta a unas 800.000 personas, de ellas algo más de 30.000 en la provincia de Alicante, donde cada año se diagnostican unos 1.600 nuevos casos, datos que se ponen de manifiesto con motivo del día mundial de la lucha contra esta grave patología para promover la investigación y el apoyo a quienes la padecen, y a sus familiares y cuidadores.

"El alzhéimer es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente y es una de las diez principales causas de discapacidad, dependencia y mortalidad en todo el mundo”, explica la doctora Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad de Neurología.

“Se trata de una afección muy ligada al envejecimiento de la población mundial, que afecta principalmente a personas mayores de 65 años, y que será la principal causa del considerable aumento que experimentaremos en los próximos años en los casos de demencia", entre las que cita las vasculares, con cuerpos de Lewy o frontotemporal, pero sobre alzheimer. "Estamos ante uno de los mayores retos sanitarios mundiales, en el que aspectos como fomentar la detección temprana, la ralentización de la progresión de la enfermedad y la prevención deben ser las puntas de lanza en la lucha contra esta dolencia”, afirma la doctora.

Llega la detección del Alzheimer con un simple análisis de sangre a Alicante / Jose Navarro

Infradiagnóstico

Sin embargo, el alzhéimer tiene aún un alto infradiagnóstico, sobre todo en los casos leves. Los especialistas estiman que más del 50 % de ellos están sin determinar y que este retraso entre la aparición de los primeros síntomas y su detección puede superar los 2 años.

Además, entre el 30 y el 50 % de las personas que padecen algún tipo de demencia no llegan a ser diagnosticadas formalmente, a pesar de que en los últimos años se han dado grandes avances en las técnicas de imagen y de detección bioquímica, sobre todo al disponer ya de pruebas de marcadores en sangre (como análisis) que pueden permitir mejorar los tiempos de diagnóstico de esta enfermedad, de forma inicial y de manera certera, indica la experta.

Por esa razón, el Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad de Neurología ha publicado su posicionamiento y recomendaciones sobre el uso de biomarcadores en sangre para la enfermedad de Alzheimer, que se puede consultar en: https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-avance-resumen-biomarcadores-sangre-enfermedad-alzheimer-posicionamiento-S0213485324002391

Tratamientos

Los expertos coinciden en que el diagnóstico correcto permite el inicio temprano de tratamientos específicos, el acceso a medidas de apoyo social y económico, y una planificación futura adecuada, lo que aporta "innumerables beneficios tanto para los pacientes como para sus familiares y cuidadores".

"Actualmente es posible realizar un diagnóstico preciso y precoz de la enfermedad de Alzheimer. Animamos a que se identifique correctamente, a que no se limite a diagnósticos genéricos de demencia, que solo describen un conjunto de síntomas, y a que no se banalice porque esta enfermedad y sus síntomas no forman parte del envejecimiento normal del cerebro”, insiste la doctora Sánchez del Valle.

“Además, si consideramos la cada vez más cercana disponibilidad de fármacos modificadores de la enfermedad, la confirmación biológica de la enfermedad se vuelve imprescindible”.

Uno de cada dos casos tiene que ver con el riesgo vascular Los neurólogos ponen el foco en la importancia de la prevención. Porque, aunque la edad sea el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, los médicos indican que casi uno de cada dos casos es atribuible a factores modificables relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular. Evitar el alcohol y el tabaco, realizar ejercicio físico, socializar y mantenerse cognitivamente activo, corregir la pérdida de audición o visión, tener un peso saludable, controlar la diabetes, la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, y evitar los traumatismos cerebrales y la exposición a la contaminación ambiental son medidas que nos permiten protegernos frente a la demencia.

Medicamentos

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ya ha recomendado la aprobación de lecanemab y donanemab para el tratamiento del alzhéimer en fases iniciales, dos fármacos modificadores que actúan eliminando o reduciendo las placas de beta-amiloide en el cerebro, una característica clave de la enfermedad y que han demostrado ralentizar el deterioro cognitivo en etapas tempranas de la enfermedad.

“En todo el mundo, se está investigando más de 100 nuevos compuestos, y en los próximos meses se conocerán los resultados de fármacos enfocados a novedosas dianas terapéuticas. Es decir, que en los próximos años podríamos disponer de varios fármacos con eficacia clínica y capaces de modificar de forma clara la biología de la enfermedad”, prosigue la doctora Sánchez del Valle.

“Puesto que son precisamente los biomarcadores los que permitirán seleccionar a aquellos pacientes que realmente se puedan beneficiar de estos nuevos fármacos, se hace cada vez más necesario generalizar su uso para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y tratar de aumentar su utilización del 10-20% de diagnósticos actuales a al menos un 80-90 % en los próximos años”.