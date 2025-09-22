El robo en Alicante al influencer Peldanyos: "Nos sentimos acorralados"

El conocido creador de contenido Sergio Bolaños Palau, más popular en internet como Peldanyos, vivió este fin de semana una amarga experiencia en Alicante que rápidamente se ha viralizado.

Según explicó en sus redes, apenas habían estacionado el coche y entrado a grabar en un sitio de la zona de Miriam Blasco cuando, al regresar, descubrieron que el vehículo había sido forzado y que objetos personales como unos AirPods, una tableta, un cargador portátil e incluso las llaves de su casa habían desaparecido.

El propio influencer relató la situación en tiempo real, mostrando la frustración de intentar localizar sus dispositivos robados mediante la geolocalización sin obtener una solución policial.

Asegura que, tras varias llamadas al 112, la policía tardó cerca de una hora en llegar, tiempo durante el cual él y su acompañante fueron al lugar donde estaban sus objetos robados y allí se sintieron vigilados e incluso rodeados por personas sospechosas: "Nos sentimos acorralados".

“Lo peor no es que me hayan robado, lo peor es ver cómo se ríen porque saben que no les va a pasar nada”, explicó en uno de los clips compartidos en Instagram. La escena, grabada a las dos de la tarde, refleja no solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad que acompaña a muchos ciudadanos.

"Lo que también me molesta es que supuestamente ya había cierta conciencia de que en esa zona se venden objetos robados de forma relativamente habitual. Se sabe, pero como nunca hay pruebas concluyentes para entrar y desmantelar el sitio, todo queda en rumores. Al final es crimen organizado. Si existe un lugar donde se sabe que las cosas robadas en los alrededores terminan para luego ser revendidas, creo que sería interesante investigarlo, ¿no?", se pregunta el creador de contenido.

El influencer valenciano puso el foco en dos sentimientos que le dejaron marcado: la impunidad de los delincuentes y la indefensión que percibió frente a un sistema que, en sus palabras, se limita a “procedimientos burocráticos” mientras los objetos robados desaparecen.

El incidente ha provocado un intenso debate en redes sociales sobre la seguridad en ciudades turísticas como Alicante y sobre la necesidad de agilizar los protocolos de actuación ante este tipo de delitos.