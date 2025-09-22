El SEPE busca personal en Alicante para trabajar en un sector en crecimiento

El modelo energético de nuestro país está cambiando y las energías renovables están adquiriendo cada vez más un papel protagonista. La transición hacia un modelo energético más sostenible beneficiará a la lucha contra el cambio climático y hará reducir las emisiones contaminantes.

Esta búsqueda de la independencia energética ha impulsado el crecimiento de este sector en todo el mundo, y España no es la excepción. El auge de la energía solar, la eólica, la biomasa o la geotermia no solo está transformando la forma en que producimos electricidad, sino también el mercado laboral, dando lugar a nuevos perfiles profesionales con gran proyección de futuro.

Este auge de la energías renovables en un país con decenas de días al año de sol hace que haya nuevas profesiones y perfiles laborales que comienzan a ser muy demandados. Algunos de ellos tienen que ver con la instalación y mantenimiento de paneles solares fotovoltaicos, técnicos de aerogeneradores, ingenieros y expertos en almacenamiento energético o consultores en sostenibilidad.

Empleos de energía renovable en Alicante

La provincia de Alicante es una de las regiones con más días de sol al año. En concreto, en la ciudad de Alicante hay más de 300 días de sol al año, por eso no es de extrañar que las energías renovables sean una apuesta de futuro.

En el portal de empleo del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), Empléate, encontramos numerosas ofertas relacionadas con puestos de trabajo en el sector de las energías renovables. En concreto las ofertas para la provincia de Alicante son las siguientes: