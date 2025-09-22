El tiempo en Alicante: mañana vuelve la alerta amarilla por lluvias a la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana martes entre las 00.00 y las 08.00 horas. Esta alerta únicamente está señalada para el litoral sur de la provincia y podría dejar una precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora, y podría dejar también granizo y rachas muy fuertes de viento.

Para hoy, la provincia de Alicante tendrá el cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde y probabilidad de chubascos a últimas horas. Las temperaturas irán en descenso y el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana mientras que por la tarde tenderá a flojo de componente este.

El tiempo en Alicante

En la capital, el día amanecerá con intervalos nubosos y las temperaturas serán más bajas que los días anteriores ya que no se superarán los 26ºC. Para mañana se esperan precipitaciones débiles intermitentes de madrugada y durante las primeras horas del día. Por la tarde puede que haya más lluvias y las temperaturas bajarán ligeramente.

El tiempo en Elche

La jornada de este lunes en Elche se presenta con un cielo despejado con alguna nube a mediodía. Las temperaturas máximas llegarán a los 27ºC. Para el martes puede que haya alguna precipitación ya de madrugada.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el lunes el día estará despejado durante toda la jornada con máximas de 25ºC mientras que por la tarde/noche puede haber lluvias débiles. Para mañana se esperan lluvias puntuales por la mañana y al mediodía.

El tiempo en Elda

En Elda, el lunes también estará despejado y con temperaturas en aumento conforme avance el día, hasta llegar a los 27ºC.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada de hoy estará despejado con el sol como protagonista de la jornada. Puede haber precipitaciones débiles por la tarde y durante la noche. Las temperaturas no superarán los 26ºC.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el lunes comenzará despejado pero conforme avance la jornada se irá nublando hasta que a partir de las 20.00 horas puede haber lluvias débiles. Las temperaturas en aumento hasta llegar a los 28ºC.

El tiempo en Alcoy

El día estará despejado y puede que por la tarde haya alguna lluvia débil. Las temperaturas irán aumentando hasta alcanzar los 26ºC.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada del lunes amanecerá nublada pero se irá despejando conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 25ºC.