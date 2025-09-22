Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo resume Alicante en estos 10 segundos: ¿qué echas tú en falta?

Un clip exprés del Patronato muestra playas y rincones icónicos de Alicante, pero abre el debate sobre qué otros lugares deberían salir

Imágenes del vídeo del Patronato de Turismo en redes sociales.

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Concejalía de Turismo y Playas de Alicante ha compartido en sus redes sociales un vídeo de apenas diez segundos y doce clips que condensa la esencia de la ciudad. En ese breve lapso, con música de una canción portuguesa, se suceden imágenes icónicas: la arena de sus playas, el paseo de la Explanada de España, las vistas desde el Castillo de Santa Bárbara dominando el horizonte, etc.

El clip busca transmitir, en formato exprés y pensado para viralizarse, la identidad mediterránea de Alicante como destino turístico.

Un recurso directo y visual con el que el Patronato de Turismo Alicante City&Beach trata de captar la atención de quienes planifican escapadas urbanas o vacaciones de sol y playa.

Sin embargo, la publicación abre también un debate: ¿puede resumirse una ciudad tan diversa en solo diez segundos? ¿Tú qué echas en falta? Dínoslo en los comentarios.

