Turismo resume Alicante en estos 10 segundos: ¿qué echas tú en falta?
Un clip exprés del Patronato muestra playas y rincones icónicos de Alicante, pero abre el debate sobre qué otros lugares deberían salir
La Concejalía de Turismo y Playas de Alicante ha compartido en sus redes sociales un vídeo de apenas diez segundos y doce clips que condensa la esencia de la ciudad. En ese breve lapso, con música de una canción portuguesa, se suceden imágenes icónicas: la arena de sus playas, el paseo de la Explanada de España, las vistas desde el Castillo de Santa Bárbara dominando el horizonte, etc.
El clip busca transmitir, en formato exprés y pensado para viralizarse, la identidad mediterránea de Alicante como destino turístico.
Un recurso directo y visual con el que el Patronato de Turismo Alicante City&Beach trata de captar la atención de quienes planifican escapadas urbanas o vacaciones de sol y playa.
Sin embargo, la publicación abre también un debate: ¿puede resumirse una ciudad tan diversa en solo diez segundos? ¿Tú qué echas en falta? Dínoslo en los comentarios.
