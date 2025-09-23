Agendas interminables para los médicos de Familia de Alicante: reciben el doble de pacientes de lo recomendable

¿Cuál es una agenda normal en Atención Primaria? En el día a día de muchos médicos de Familia de la provincia de Alicante y en general de toda la Comunidad Valenciana aparecen los 40 y 50 pacientes, "son muchísimos, una barbaridad", afirma la médico ilicitana Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVamFiC).

En este mes de septiembre, aún vacacional en la Sanidad, los facultativos que se reincorporan al trabajo lo hacen sobrecargados, con hasta medio centenar de consultas cada jornada.

La recomendación de las sociedades científicas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de entre 20 y 25 pacientes al día como máximo, y en función de la complejidad, para una atención segura.

Los propios médicos consultados indican que 30 pacientes, una cifra que ya es muy habitual que se atienda cualquier día, es una carga de trabajo excesiva si se busca una mayor calidad asistencial. Los tiempos de consulta aconsejados son de 10 a 20 minutos por paciente, lo que significaría entre 3 y 6 por hora, y como máximo 25 personas diarias por médico de cabecera.

Un tercio de las plantillas está ausente al ser septiembre vacacional en sanidad

De descanso

"Un tercio de los médicos están de vacaciones en septiembre. Además, ha habido congresos y cursos de formación, médicos salientes de guardia, bajas, días de libre disposición…Todas estas incidencias no se cubren nunca y se reparten los pacientes entre los que están. Hacemos todo y más de lo que podemos, sentimos mucho que los pacientes no reciban la calidad asistencial que merecen", abunda Medina. Este mes es bastante ajetreado, con muchos casos de seguimiento cardiovascular de pacientes descompensados por el calor y por el abandono de la rutina de sus medidas preventivas y tratamientos durante las vacaciones.

Medina expone que los facultativos de los centros de salud no están de acuerdo en que la Conselleria de Sanidad diga que hay demora en Atención Primaria. "Es un concepto que es más del ámbito hospitalario. En Atención Primaria todo paciente que necesite o desee ser visto en el día le atendemos siempre. El propio presidente Mazón lo dijo", recuerda.

Dos semanas para cita programada

En cuanto a la espera, para cita programada está ahora mismo entre 10 días y dos semanas, pero insiste Medina en que para citas urgentes/emergentes no hay demora. De hecho, hay momentos del año con jornadas de hasta 65 pacientes vistos. "Este concepto tenemos mucho interés en defenderlo porque nos miden por unos indicadores hospitalarios. A pesar de las plantillas mermadas, siempre atendemos a todo paciente que lo demanda. Es justo que se nos reconozca esto porque supone una gran carga y esfuerzo que queda invisible entre el indicador de la demora".

"A pesar de las plantillas mermadas, siempre atendemos a todo paciente que lo demanda. Es justo que se nos reconozca esto porque supone una gran carga y esfuerzo que queda invisible entre el indicador de la demora" Mari Ángeles Medina — Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Así lo defiende "por hacer justicia a nuestro colectivo que encima de descornarse cada día se le mide por una meta inalcanzable y se nos deja en entredicho ante la opinión pública. Parece que es nuestra culpa que las cosas no vayan bien. Basta ya de hablar de la demora, no la podemos solucionar", afirma.

Agendas cerradas y pacientes sin médico asignado Al ser septiembre mes vacacional para los médicos, hay agendas cerradas. Gran parte de las plantillas de descanso no se cubren, así que los pacientes cuyos facultativos están ausentes se reparten entre los que trabajan. Existen casos como el centro de salud de Plaza de América en Alicante, en el que se han jubilado además algunos médicos. Sus pacientes tienen que llamar por teléfono a pedir cita o presentarse en el mostrador y se les da hora con el que médico que tenga menos carga con la correspondiente espera a no ser que sean casos urgentes.

Radiodiagnóstico

En cuanto a las medidas para agilizar la gestión de la demanda en Atención Primaria, Medina señala que de momento lo que se aplica son experiencias piloto y lo que sí está llegando son iniciativas para apoyo al diagnóstico como el visor de radiodiagnóstico.

De la carga de pacientes también da fe el médico Rafael Pérez Trullás, que este lunes atendió a 36 en el centro de salud del Cabo de las Huertas de Alicante, que se le presupone "zona privilegiada" de menor demanda. Los médicos señalan en este sentido que los 40 y 50 pacientes diarios son el "pan de cada día" en centros de salud como el Pla Hospital Provincial, Campello o Mutxamel.

Este diario ha consultado a la Conselleria de Sanidad sobre la situación en los centros de salud y está a la espera de respuesta.