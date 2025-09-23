Barcala destina 390.000 euros a la oficina "antiaborto" de Alicante por exigencia de Vox

En 2025, la creación de la oficina "antiaborto" fue una de las exigencias de Vox para aprobar el presupuesto municipal. De cara a 2026, los ultras han reclamado dotar a este servicio de financiación específica, un requerimiento que el PP de Luis Barcala empieza a cumplir: el Ayuntamiento ha lanzado un contrato de 390.000 euros con este fin.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la licitación de un contrato para externalizar el "Servicio de atención a la infancia" hasta 2027. Un programa con el que se prestará atención psicológica, acompañamiento en el embarazo y tras el nacimiento e incluso visitas domiciliarias a las familias.

Servicio polémico

La Oficina de la Maternidad, tildada de medida "antiaborto" encubierta por la izquierda, se convirtió en realidad el pasado 20 de noviembre. El equipo de gobierno del PP (sin la presencia del alcalde) y concejales del grupo Vox (precursor de la iniciativa) inauguraron el polémico espacio en las instalaciones del centro social Plaza del Carmen.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, defendió que el espacio serviría para "acompañar a las mujeres desde el embarazo hasta los primeros tres años de vida del bebé" y que, en él, se respaldarán "los derechos de todas las mujeres". El objetivo, según León, era que sirviese de punto de "apoyo integral", representando "un lugar seguro para madres en situación vulnerable".

Sin embargo, hasta ahora, la oficina no disponía de presupuesto concreto, sino que debía funcionar con el personal propio de la concejalía. Ese ha sido precisamente uno de los objetivos de Vox en las últimas negociaciones con los populares, que el departamento no quedase en papel mojado.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN