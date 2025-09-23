Alicante desbloquea las obras para la comisaría de Playa de San Juan once años después

La finalización de la futura comisaría de la Policía Local de Alicante en Playa de San Juan, un paso más cerca tras once años de espera. El Ayuntamiento ha aprobado este martes el proyecto para la adecuación de las instalaciones, con el que espera poner en marcha el servicio el próximo año. Una vez concluyan los últimos trámites administrativos, la empresa adjudicataria dispondrá de siete meses para finalizar la remodelación.

El contrato se adjudicó a la mercantil alicantina Abala Infraestructuras S. L. por 2,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de ocho meses: uno para la redacción del proyecto ahora aprobado y otros siete para la ejecución de las obras. El edificio objeto de la reforma consta de planta baja y dos alturas, con vestuarios y aseos, galería de tiro virtual, armero, almacenes y cuartos de instalaciones en el sótano. La actuación que se ejecutará será el acondicionamiento y la conclusión de los espacios, así como las cajas de escalera y vestíbulos, mientras que, en estos momentos, ya están casi completamente ejecutados los cerramientos exteriores y parte de las particiones y elementos interiores, mientras que

Estas instalaciones "posibilitarán que se preste servicio público de Policía Local de manera permanente en el área de influencia del edificio, incrementando así la cobertura en todo el municipio y garantizando la presencia policial constante en la zona de Playa de San Juan, que ha experimentado una gran expansión en los últimos años", ha señalado el concejal de Seguridad, Julio Calero.

Años de espera

Iniciada en 2007 para unificar la comisaría de la Policía Local y el parque de bomberos anexo, con una inversión proyectada de 26,7 millones de euros que finalmente fue otorgada por 16,4 millones, la obra quedó interrumpida debido a las dificultades económicas que enfrentó el Consistorio alicantino, dirigido entonces por Sonia Castedo. Como resultado, se priorizó el parque de bomberos, por considerarse "más urgente".

Durante la década siguiente, los avances fueron prácticamente inexistentes aunque las promesas fueron constantes. En 2019, el alcalde Luis Barcala declaró que la infraestructura estaba al "75 % de ejecución" y prometió incluirla en los presupuestos de 2020 para su finalización. Sin embargo, la obra no avanzó. En campaña electoral de 2023, Barcala volvió a comprometerse a terminar el cuartel como una de las prioridades de su programa de seguridad, junto con la implantación del sistema de control inteligente de vehículos en las entradas y salidas de la ciudad. En el presupuesto aprobado para 2024 se incluyó una partida de 3.027.578 euros destinada a la remodelación del edificio.