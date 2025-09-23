"La Atención Primaria vive un momento difícil. No falta vocación, faltan condiciones"

“Dennos motivos para quedarnos. No pedimos privilegios; pedimos proyecto, respeto y futuro”. Esta es la reclamación expresada a la Conselleria de Sanidad por los médicos jóvenes de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) durante su XXXIV Congreso, celebrado en la provincia de Alicante, en concreto en el campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández, coincidiendo con el III Congreso de Residentes, Tutores, Jóvenes Médicos de Familia, Unidades Docentes y Estudiantes de Medicina.

El acto institucional de inauguración de una cita con más de 300 participantes contó con la presencia de autoridades académicas, sanitarias y municipales, así como de la directora general de Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad, la doctora Eva Suárez, que escuchó reivindicaciones como la expuesta por el doctor Mario Mechó, vocal de residentes y miembro más joven de la directiva de SoVaMFiC.

"La Atención Primaria en la Comunidad Valenciana vive un momento difícil. No falta vocación; faltan condiciones”, dijo el joven médico, quien denunció la sobrecarga asistencial, la inestabilidad laboral y las agendas imposibles como factores que empujan a las nuevas generaciones a replantearse su futuro profesional y a la fuga de facultativos a otras comunidades y países.

El vocal de residentes de la Sociedad de Medicina Familiar, durante su intervención / INFORMACIÓN

Contratación estable

En su intervención, reclamó estabilidad laboral para los residentes y en este sentido recordó que la sociedad científica que representa a los médicos de Familia remitió meses atrás a la Conselleria de Sanidad una propuesta para la contratación estable de médicos de familia al finalizar la residencia, aún sin respuesta.

Asimismo, propuso la creación urgente de una mesa técnica entre médicos de Familia, Generalitat, unidades docentes y universidades para transformar esa propuesta en plazas estables y transparentes porque “sin estabilidad no hay proyecto vital; sin proyecto, no hay Atención Primaria sostenible”.

Jornada de 35 horas

Otra de las demandas fue la de condiciones dignas y una jornada real de 35 horas con equipos completos, agendas seguras, retribuciones acordes y tiempo protegido para docencia e investigación. “La vocación no basta para retener talento: necesitamos condiciones que permitan vivir y crecer profesionalmente”, dijo en este sentido el doctor Mechó.

“La vocación no basta para retener talento: necesitamos condiciones que permitan vivir y crecer profesionalmente” Mario Mechó — Vocal de residentes de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria

La tercera petición fue la de aumentar la inversión en docencia, con más recursos para las unidades docentes, reconocimiento de la labor de los tutores y desburocratización real para los residentes.

Un congreso con mirada de futuro

El programa del congreso incluyó mesas de debate, talleres prácticos y actividades que integraron la dimensión científica, comunitaria y artística de la Medicina Familiar y Comunitaria. Con esta edición, este encuentro se consolida como un espacio para repensar la Atención Primaria, reforzar su papel como pilar del sistema sanitario y dar voz a las nuevas generaciones de médicos de Familia en la Comunidad Valenciana, señala la organización.

El encuentro congregó a 300 congresistas y se presentaron más de 150 comunicaciones científicas. La cita, que combinó ciencia, arte y compromiso comunitario, reunió a profesionales, gestores y estudiantes para reflexionar sobre el presente y el futuro del primer nivel asistencial de la sanidad pública.