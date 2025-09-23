Aulas al rojo vivo: crecen las protestas por el calor en los centros educativos de Alicante

El malestar por el calor en las aulas está corriendo como la pólvora. Tras la protesta de este lunes de estudiantes y familias del instituto Miguel Hernández de Alicante, donde varios de sus alumnos han sufrido mareos y hasta una lipotimia, las quejas van a dar otro salto. La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha impulsado movilizaciones en los centros educativos y ha convocado una concentración conjunta el próximo sábado (a las 12 horas) frente al Ayuntamiento de Alicante. Junto a esto, el sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, ha elevado la presión a la Conselleria de Educación con un plan integral para reducir el impacto de las altas temperaturas y de la radiación solar en los centros educativos.

Los colegios e institutos han sido llamados durante esta semana a colgar pancartas y carteles en vallas y fachadas, a convocar concentraciones en patios y espacios visibles, además de presentar escritos y quejas formales ante la Administración autonómica y el Ayuntamiento.

"Es grave situación que están sufriendo los centros educativos a causa de las altas temperaturas que se registran tanto en las aulas como en los patios”, una problemática que, según advierten desde la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, “provoca un malestar constante y pone en riesgo la salud y el bienestar tanto del alumnado como del profesorado”.

Ante “la falta de medidas efectivas por parte de las Administraciones”, la agrupación, formada por asociaciones de directores, sindicatos y colectivos ciudadanos, ha convocado una semana de acciones reivindicativas en los centros de Alicante y en el resto de las comarcas, con el objetivo de visibilizar el problema y exigir soluciones urgentes.

La organización ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa, alumnado, familias, profesorado y personal no docente, para que participe activamente, bajo la premisa de que “solo con la presión colectiva conseguiremos que las administraciones escuchen y actúen". Han insistido en la necesidad de medidas inmediatas para garantizar unas condiciones dignas de estudio y de trabajo”.

Los centros de la costa protestan este jueves

La Plataforma por un Espacio Digno para Aprender ya ha anunciado que se suma a las movilizaciones contra el calor en las aulas, además de haber presentado un escrito dirigido a la Concejalía de Educación, donde solicitan una reunión urgente para poner solución a las "temperaturas extremas"

La Plataforma, formada por las AMPA de los siete colegios y los tres institutos de la Playa de San Juan, el Cabo de la Huerta y la Albufereta, así como por docentes y estudiantes, denuncia que la situación es completamente insoportable. “Se han dado casos de mareos y malestar entre estudiantes y docentes, y se han superado con mucho las temperaturas que marca la legislación”, señalan.

Por ello, han convocado una concentración este jueves, 25 de septiembre, en la puerta del IES Cabo de la Huerta a las 10.45, coincidiendo con el recreo. Además, acudirán a la concentración frente al Ayuntamiento el próximo sábado por la mañana.

Desde la plataforma denuncian que, a pesar de las numerosas peticiones y demandas, no se ha puesto solución a este problema. “Hace un año, se presentó una resolución desde la Junta de Personal Provincial, exigiendo a Dirección Territorial que tomara medidas para evitar las temperaturas extremas. Un año después seguimos igual”. Además, se quejan de la negativa del director territorial a permitir que los institutos tengan un horario especial durante los meses de septiembre y junio. “En algunos institutos hemos solicitado que se recorten unos minutos a cada sesión y, así, poder salir una hora antes y evitar las clases de 14 a 15 horas, cuando más calor hace. Otros años, se concedían estas peticiones, pero este año desde Dirección Territorial han decidido denegarlas todas”, señalan.

En paralelo, el STEPV ha presentado este martes un documento, elaborado por el Área de Salud Laboral del sindicato, que responde a la “situación insostenible que viven miles de docentes y alumnado a causa del aumento de las temperaturas y la emergencia climática”.

Auditorías, aislamiento, sombras y aire

El plan se plantea como una hoja de ruta para garantizar que los centros educativos de la Conselleria de Educación y de los ayuntamientos "sean seguros a nivel climático, accesibles y sostenibles”. Entre las medidas propuestas se incluyen "ecoauditorías" bioclimáticas centro por centro, la construcción y reforma de edificios siguiendo criterios de sostenibilidad, la mejora del aislamiento térmico, la instalación de ventiladores y aparatos de aire acondicionado, la renaturalización de patios, estructuras de sombra, protocolos de actuación frente a olas de calor, incorporación de energías renovables y sistemas de ahorro de agua y energía, además de garantizar caminos escolares seguros y accesibles.

El sindicato reclama que tanto la Conselleria como los ayuntamientos “empiecen a trabajar lo antes posible en este plan” y anuncia que presionará “en todos los espacios de negociación colectiva, así como en las Juntas de Personal y los Comités de Seguridad y Salud Laboral, para que el plan se haga realidad cuanto antes”. Asimismo, hace un llamamiento a las comunidades educativas para que, “centro por centro, presionen a las administraciones educativas por el cumplimiento del plan”.

La Conselleria de Educación, por su parte, acordó hace semanas con los sindicatos "estudiar centro a centro, el perfil constructivo de cada uno, porque para esto no hay soluciones genéricas, y también hay que diferenciar centros de titularidad de la Generalitat, donde se pueden acometer las obras por parte de la Administración autonómica, y los que son de titularidad municipal", agregó Martínez.

De hecho, horas más tarde de trascender la lipotimia de la alumna de Alicante, Educación anunció que está trabajando en la elaboración de un "Plan de Confort Térmico" en los centros educativos de la Comunidad que ayude a paliar y mejorar las temperaturas de estos edificios.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, advirtió de que “los sindicatos educativos nos indicaron que ya solicitaron este plan a los responsables de la Conselleria de Educación en 2018, pero el anterior Gobierno valenciano no lo hizo y únicamente se limitó a sacar una instrucción cinco años después”.

El responsable autonómico también recordó que a partir de 2030 la Unión Europea exigirá que todos los edificios de nueva construcción sean climáticamente neutros para reducir el impacto ambiental.