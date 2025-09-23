El cartel de la Semana Santa de Alicante 2026 ya tiene creador

La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante ha anunciado oficialmente quién será el encargado de realizar el cartel de la Semana Santa 2026. El artista sevillano Rafael Laureano ha sido designado por el Consejo Rector para llevar a cabo esta importante labor, que marcará la imagen visual de la Semana Santa en la ciudad alicantina durante el próximo año.

Rafael Laureano es un artista premiado, conocido por su estilo muy personal. Sus carteles requieren un trabajo meticuloso, con horas de estudio y pruebas que dan como resultado composiciones distintivas. Su obra ha sido recogida en publicaciones como "La imagen de Sevilla y sus fiestas. Creadores contemporáneos" y libros como "La Wasa Cofrade", que destacan su aportación al campo de la cartelería y su presencia en la representación de fiestas y religiosidad.

Además, y su participación en la Semana Santa de Alicante ya tiene antecedentes, lo que refuerza la importancia de su designación para este encargo. Según destaca en un comunicado la Junta Mayor de la Semana Santa de Alicante, son varios los críticos y especialistas han definido su obra como "auténtica, rompedor, inteligente, simbólica y estética", y la consideran un sello propio dentro de la cartelería española.

Trabajos reconocidos

Entre sus trabajos más recientes se encuentra el cartel anunciador del Magno Vía Crucis de Córdoba, que se celebrará en octubre. Otros encargos destacados incluyen el cartel de San Francisco Javier para el Pontificio Colegio Español de San José de Roma (2025), el cartel de San Rafael para el retablo de San Francisco en Benacazón, Sevilla (2024), las obras pictóricas para el Columbario Hermandad del Santo Entierro en Campillos, Málaga (2020-2021) y la gloria del techo de palio de la Virgen de los Dolores en La Rinconada, Sevilla (2022).

En Alicante, Laureano también ha dejado su huella con el cartel del 25 aniversario de la Hermandad de la Humildad y Paciencia (2022) y la exposición individual Cacología en Sant Joan (2019).