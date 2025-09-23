El gobierno de Barcala adjudica con retraso el contrato de talleres para mayores

Otro contrato que se ha hecho de rogar en Alicante. El equipo de gobierno del PP ha adjudicado finalmente este martes en Junta de Gobierno el contrato para la organización de talleres en los centros municipales de mayores, un procedimiento que se abrió en pleno verano y que acumula retrasos en su puesta en marcha respecto a los plazos inicialmente previstos. La contrata recae en la empresa Podium Gestión Integral, que se impuso con una oferta de 308.000 euros tras el análisis técnico de las propuestas presentadas.

El nuevo contrato tendrá una duración de dos años, prorrogables por un año adicional, y contempla la gestión integral de la oferta de talleres y actividades dirigidas a los 19 centros municipales de mayores, además de otros espacios como el Centro Municipal de las Artes, el Club Atlético Montemar o la playa del Postiguet.

La licitación salió a concurso el pasado 17 de julio y el plazo de presentación de ofertas se cerró el 4 de agosto. En total, concurrieron siete empresas con propuestas económicas que oscilaron entre los 189.000 y los 427.000 euros, aunque dos de ellas quedaron descartadas. El informe técnico situó a Podium Gestión Integral como la mejor posicionada y la Junta de Gobierno validó esa clasificación la semana pasada. Sin embargo, hasta ahora el contrato no se había adjudicado de manera definitiva y su formalización sigue pendiente, lo que impide por el momento poner en marcha el calendario de actividades.

El contrato adjudicado incluye mejoras adicionales por parte de la empresa. Entre ellas se encuentran 60 horas adicionales de talleres o cursos al año, cinco talleres nuevos distintos de los ofertados pero dentro de las áreas de estimulación cognitiva, física, cultural o recreativa, y un compromiso de sustitución de profesionales en un máximo de 24 horas en caso de ausencia. Además, se aumentarán tres horas semanales de coordinación de manera gratuita y se implementarán encuestas automáticas a través de aplicaciones o plataformas digitales para recoger la retroalimentación de los participantes inmediatamente después de cada actividad

Un calendario incumplido

El retraso en la adjudicación ha desbaratado por completo el calendario inicialmente previsto para el inicio de los talleres para mayores. El equipo de gobierno del PP fijó que las matriculaciones se realizaran entre el 10 y el 18 de septiembre, que el 19 se celebrara el sorteo de plazas y que el 22 de septiembre se publicaran las vacantes. Con esa hoja de ruta, los talleres debían comenzar el 1 de octubre, pero hasta el momento ninguna de esas fechas se ha cumplido.

En la práctica, las 339 actividades anunciadas permanecen en suspenso. El catálogo incluye desde yoga, pilates y gimnasia hasta teatro, idiomas, informática, escritura creativa, costura o huertos urbanos. El propio portal municipal refleja que, tras la reunión celebrada el 9 de septiembre con representantes de los centros, la apertura de inscripciones quedaba aplazada "hasta nuevo aviso". Desde entonces, no ha habido cambios en la información oficial.

Retrasos

Mientras tanto desde la Concejalía de Mayores, encabezada desde el pasado mes de julio por la concejala Begoña León (PP), sostiene que la demora responde a una petición de los representantes de los centros. Según estas fuentes, fueron los propios mayores quienes exigieron que toda la programación comenzara al mismo tiempo, incluso en aquellos casos en los que los talleres podían haber arrancado antes con personal municipal o con la colaboración de voluntarios.

Asimismo, el Ayuntamiento ha venido destacando en las últimas semanas que este año se ha incrementado en un 44 % la partida para talleres, hasta 446.289 euros en dos años, lo que permitirá aumentar un 42 % el número de actividades (de 66 a 114) y un 38 % las horas de servicio de monitores (de 4.900 a 7.950). En total se han anunciado 339 actividades que deberían ofrecerse en los 19 centros de mayores y otros espacios como el Centro Municipal de las Artes, el Club Atlético Montemar o la playa del Postiguet. Sin embargo, pese a los anuncios públicos del incremento presupuestario y del diseño de una programación más amplia, lo cierto es que, de momento, toda esa planificación permanece en papel.