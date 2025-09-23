El cobro de entradas para el castillo de Santa Bárbara de Alicante, en el aire

El Ayuntamiento sigue buscando la manera de cobrar por acceder al castillo de Santa Bárbara sin que la medida afecte a los vecinos de Alicante. Después de que un informe municipal alertase de la imposibilidad de diferenciar entre locales y turistas en la futura ordenanza, el gobierno de Luis Barcala no tira la toalla en la búsqueda de la exención, aunque no aclará cómo actuará si esta fuera finalmente imposible técnicamente. Tampoco cuándo empezará a cobrar por visitar la fortaleza.

La pasada semana se dio a conocer un documento del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Alicante (TEAM), órgano especializado en reclamaciones económico-administrativas de competencia municipal, que rechaza incluir en la futura normativa una salvedad en el pago para los alicantinos. En concreto, el informe, subraya que "sería contrario al principio de reserva de ley y al principio de igualdad" que se establezca a través de la ordenanza "una exención y, subsidiariamente una bonificación, en la tasa por entrada al castillo de Santa Bárbara exclusivamente para los ciudadanos residentes y empadronados en el municipio de Alicante".

El PP no se rinde con la exención

Sin embargo, el gobierno local del PP considera que esta advertencia no supone que el Ayuntamiento tire la toalla en su empeño por aplicar una tasa que no afecte a los alicantinos. La portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, ha manifestado este martes que su objetivo es "que aquellos usuarios que vienen de fuera a visitar el castillo participen económicamente" pero que el hecho de que esa tasa vaya a repercutir a los ciudadanos locales "es algo que se ha inventado la izquierda", a la que acusa de "utilizar torticeramente un informe" que el PP entregó "en aras de transparencia".

Lo que no ha aclarado Cutanda es cómo procederá el gobierno municipal en el caso de que, finalmente, se imponga el criterio del TEAM y no sea técnicamente viable un cobro diferenciado. En dicha situación, el ejecutivo popular deja en el aire si se optará por cobrar a todos los visitantes (incluyendo los de Alicante) o si, en cambio, se renunciará a ingresar en las arcas municipales una cifra que, teniendo en cuenta que Santa Bárbara recibió más de 500.000 turistas de fuera de Alicante el pasado año, sería de entre dos y cuatro millones de euros anuales, suponiendo que se mantenga la cifra de visitantes.

En los planes del gobierno local está que el acceso a la fortaleza cueste entre 3 y 10 euros, en el mismo rango que otros monumentos de características similares. Respecto a la medida, anunciada a principios del pasado año, tanto el alcalde Luis Barcala, como la concejala de Turismo, Ana Poquet, y el ahora exconcejal de Hacienda Toni Gallego, insistieron en que no afectaría a los vecinos, lo que ahora mismo se encuentra técnicamente en el aire.

Medida que viene de largo

El ejecutivo municipal de Barcala está tratando de recuperar ahora una iniciativa que ya se barajó durante el pasado mandato, cuando el PP gobernaba en bipartito con Ciudadanos. En un informe técnico del Patronato de Turismo, que dirigía la entonces vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), se señalaba que se había dado inicio al expediente "de aprobación de una tasa de entrada a la fortaleza".

Pocos días más tarde, el equipo de gobierno aparcó la medida. El portavoz durante el pasado mandato, Antonio Manresa, reconoció que su tramitación se encontraba incluida en los documentos como "una posibilidad" pero que, en la práctica, había sido "paralizada".