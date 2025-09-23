Cocemfe Alicante ultima su primera gala solidaria en homenaje a Antonio Ruescas

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de Alicante ultima su primera gala solidaria en homenaje a su expresidente, Antonio Ruescas, fallecido en agosto de 2024 tras una larga enfermedad.

En junio de 2023 dejó la presidencia de Cocemfe Alicante y fue uno de los fundadores de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca (Amif) en 1999, de la que fue secretario 4 años para después ostentar la presidencia. Fue monitor de charlas sobre prevención de accidentes de tráfico y ponente en numerosas jornadas y congresos que trataban la discapacidad. Era miembro de la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento de Villena y de la Comisión de seguridad vial del Alto y Medio Vinalopó.

Legado de inclusión

La gala homenaje tendrá como lema "Un legado de inclusión". "Desde Cocemfe Alicante tenemos el honor de anunciar un evento muy especial, la Gala Solidaria que marcará un antes y un después en nuestra trayectoria como entidad referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en la provincia", explica la entidad al anunciar el evento, fijado para el 2 de octubre de 2025, en los Jardines de Abril, en San Juan de Alicante.

Consistirá en una cena-cóctel solidaria ofrecida por Catering YA, con apertura de puertas a las 19 horas.

Captación de fondos

La entidad añade que será una noche para "reconocer, compartir y sumar apoyos en torno a una causa común: la inclusión real de las personas con discapacidad. Además, este encuentro nos permitirá seguir avanzando en la captación de fondos que garanticen la sostenibilidad de nuestros proyectos sociales".

Esta gala es la materialización de nuestro compromiso colectivo. Un punto de encuentro estratégico para el tejido social y empresarial de la provincia que nos permite visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y consolidar nuestro papel como entidad referente en la defensa de sus derechos.

Pieza fundamental

"Este año queremos rendir un emotivo homenaje a la figura de Antonio Ruescas, cuyo liderazgo durante más de 16 años ha sido una pieza fundamental para la cohesión y el avance del movimiento asociativo.

"Creemos firmemente que esta gala no es solo un evento para nuestra entidad, sino una noticia de interés para toda la sociedad alicantina que valora la diversidad y la igualdad de oportunidades. Es una ocasión para celebrar los avances, fortalecer alianzas y renovar nuestro compromiso colectivo con la inclusión". De ahí el llamamiento para que este mensaje llegue a toda la ciudadanía, al tejido empresarial y a las instituciones.

Información clave del evento 1ª Gala Solidaria COCEMFE Alicante – Homenaje a Antonio Ruescas: un legado de inclusión. ⇢CUÁNDO: Jueves, 2 de octubre de 2025, a las 19:00h (apertura de puertas). ⇢DÓNDE: Jardines Abril (C. els Jardins, 1, Sant Joan d'Alacant). ⇢ENTRADAS: Aportación 55€. Se pueden adquirir a través de www.cocemfealicante.org ⇢Existe también una Fila 0 para donaciones.

Sobre Cocemfe Alicante

La Federación de asociaciones de personas con discapacidad Física y orgánica de la provincia de Alicante es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1987, cuyo objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, representación e impulso del movimiento asociativo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa.

Está formada por 47 entidades federadas de la provincia de Alicante y "juntas velamos por los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad".