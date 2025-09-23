DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

En Directo
A. Fajardo
"El distrito único nos ha hecho mucho daño, ha convertido la Zona Norte de Alicante en un gueto"
Jubilado tras casi medio siglo enseñando Lengua, Literatura y Francés, el profesor del IES Leonardo Da Vinci se ha convertido en una "leyenda" para muchos alumnos por su visión de la enseñanza.
INFORMACIÓN
El MARQ localiza en Rojales una de las primeras basílicas cristianas de la provincia
La octava campaña del Plan de Excavaciones del MARQ en el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales, desarrollada durante las tres primeras semanas de septiembre, ha concluido con hallazgos de gran relevancia, entre los que destaca la posible identificación de uno de los edificios religiosos rurales más antiguos de Alicante. Además, la antigüedad del conjunto añade un valor excepcional a la excavación, ya que refuerza la hipótesis de estar ante una de las primeras estructuras cristianas rurales identificadas en la provincia.
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado este lunes el enclave arqueológico, convertido en un referente internacional en el estudio del periodo bizantino. En campañas anteriores, el yacimiento ya sorprendió con el descubrimiento de una necrópolis y el desarrollo de novedosos estudios antropológicos, paleopatológicos y genéticos en colaboración con el prestigioso Instituto Max Planck de Alemania. Lee aquí la noticia completa.
A. Fajardo
"Queremos aulas, no saunas": el grito de los alumnos de Alicante por el calor en los centros educativos
"Queremos aulas, no saunas", "no somos pollos, no queremos asarnos", "educación digna es aprender en condiciones"... Son solo algunos de los mensajes que gritaron este lunes alumnos de Alicante por el insoportable calor que sufren los centros educativos. Sus protagonistas fueron estudiantes del IES Miguel Hernández, donde se han producido mareos y lipotimias como consecuencia de las altas temperaturas, pero el problema se extiende a prácticamente todos los colegios e institutos públicos de la provincia ante la falta de climatización.
A la protesta educativa, se suma una recogida de firmas iniciada por familias de alumnos para mostrar al Síndic de Greuges su preocupación por el aumento de desmayos en los colegios e institutos de Alicante, por la falta de aire acondicionado y de un aislamiento adecuado en estos centros educativos. Los padres quieren que se abra una investigación y se proporcionen soluciones sobre la falta de acondicionamiento en estos espacios. Toda la información.
Alejandro J. Fuentes
Las claves del nuevo Peret de Alicante: con horchata artesana y sin cocina
El Ayuntamiento de Alicante sienta las bases para el nuevo Peret. El pliego de condiciones para adjudicar el nuevo establecimiento de la Explanada incluye requisitos para "preservar la tradicional identidad del negocio" como el hecho de que la producción de horchata y productos típicos tenga que ser "artesanal", además de la prohibición de contar con cocina.
El documento impulsado por el gobierno local contempla que en caso de que el licitador "no ostente la condición de fabricante de horchata, helados y granizados" deberá aportar un contrato de suministro con una mercantil que sí se dedique a la elaboración artesanal de este tipo de productos. Además, deberá acreditarse la continuidad y el cumplimiento de dicho acuerdo. Más información.
J. Hernández
El calor extremo causa este verano 310 muertes en la provincia de Alicante
Llega el otoño y con ello toca a su fin el verano más cálido de la historia, según afirmación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por encima del que tenía el récord hasta ahora, el de 2022. Unas temperaturas muy altas que han afectado especialmente a la provincia de Alicante, que ha acaparado las muertes atribuibles al calor en la Comunidad Valenciana pues en territorio alicantino se han registrado el 71,4 % de los decesos por esta causa en la Comunidad Valenciana, en la cual se han contabilizado 434 víctimas atribuibles a las temperaturas excesivas (235 hombres y 199 mujeres). Lee aquí la información completa.
F. J. Benito
Ángel Urbina, un ilicitano de Miranda de Ebro
Sostiene el refranero popular español que los bilbaínos nacen donde quieren. Afirmación que data de mediados del siglo XX cuando abrió en Cruces (Barakaldo) el hospital de Cruces, lo que provocó que, desde entonces, miles de bilbaínos nacen en realidad en la vecina localidad del que fuera cinturón industrial de la margen izquierda de la ría, aunque, por supuesto, después quedan inscritos en el Registro de Bilbao. Pues bien, con algunos ilicitanos pasa casi exactamente lo mismo.
Me refiero a Ángel Urbina Olarte, que nació en la burgalesa Miranda de Ebro en 1947 –los ilicitanos también llegan al mundo donde les da la gana-, pero que desde 1969 se ha empeñado en hacer de Elche una ciudad mejor. Y no solo de Elche, sino de la provincia de Alicante en general, por su trabajo y una dedicación, casi obsesión, porque Alicante disponga de agua de calidad y a buen precio durante los 365 días del año. Leer más.
Alejandro J. Fuentes
Mayores forzados a vivir en soledad: "Me han partido la vida"
El día a día de Rosa cambió radicalmente hace un mes, cuando el Ayuntamiento cerró el Servicio de Estancias Diurnas para mayores de 65 años. En este programa, tanto ella como otros 40 usuarios, pasaban los días entre las 9:00 y las 16:00 horas, acompañados de otras personas en su misma situación. Allí, practicaban gimnasia o bailes, veían películas, hacían talleres artísticos y también ejercicios de agilidad mental o memoria para garantizar un envejecimiento activo. Además, también comían juntos. Todo ello, de la mano de personal especializado que les acompañaba en cada momento, formando lo que consideran «una segunda familia casi tan importante como la primera».
A mediados de agosto, esta rutina cambió de un plumazo cuando, pese a las repetidas protestas, el Ayuntamiento clausuró el servicio, que dejó de estar financiado por la Generalitat. De un día para otro, los 40 usuarios se vieron «atrapados» en sus casas, muchos de ellos sin compañía y sin nada que hacer, enfrentándose a uno de los peligros más temidos de la tercera edad: la soledad no deseada. Más información.
J. A. Martínez
Caos judicial en Alicante ante la ley que obliga a negociar antes de acudir al juzgado
El requisito de tratar de llegar a un acuerdo antes de acudir a la vía judicial no puede convertirse «en una carrera de obstáculos» para el demandante. De esta expresiva manera ha intentado zanjar la Audiencia de Alicante la polémica suscitada por la manera en que algunos juzgados están aplicando la nueva norma y que establece que antes de ir al juzgado las partes han tratado de alcanzar algún tipo de acuerdo. Si esto no está probado, es motivo suficiente para que la demanda se inadmita. El problema es que hay una gran disparidad de criterios entre los juzgados y lo que vale en uno no vale en otro, causando un gran desconcierto entre los profesionales. Leer más aquí
Alejandro J. Fuentes
Asociaciones vecinales de Alicante se rebelan contra la concejala de Participación Ciudadana: "El Ayuntamiento va a la deriva"
Asociaciones de vecinos de Alicante, en pie de guerra contra la concejala Cristina García. La llegada de la edil popular al área de Participación Ciudadana en sustitución de Carlos de Juan (tras la remodelación del gobierno local forzada por la salida de Toni Gallego) ha generado controversia y malestar en diversos colectivos de residentes, que le acusan de haberles "dejado sin voz" y de "incumplir sistemáticamente" sus derechos. Leer más aquí
L. Gil López
David contra Goliat en San Vicente: 60 inquilinos contra un todopoderoso fondo buitre
Vecinos de un bloque de pisos en régimen de alquiler inician reclamaciones contra las cláusulas que consideran abusivas de la empresa que gestiona las viviendas
