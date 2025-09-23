¿A qué edad se manifiestan la mayor parte de los trastornos de salud mental?

Una de cada cuatro personas sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 2-3% de la población presenta trastornos mentales graves, como esquizofrenia o trastorno bipolar, y más del 50% de los trastornos comienzan antes de los 18 años.

“Tener un problema de salud mental nos puede pasar a cualquiera, y pedir ayuda es el primer paso para empezar a mejorar”, subraya Marcelino Pastor, adjunto a la dirección de Enfermería de Salud Mental del departamento Alicante-Sant Joan, que ha organizado para octubre una semana de actividades con el propósito de acercar a la ciudadanía el trabajo de los profesionales del área, contribuir a eliminar estigmas y normalizar la búsqueda de ayuda.

I Semana de la Salud Mental

Se trata de la I Semana de la Salud Mental, una iniciativa que se celebrará del 3 al 8 de octubre coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 del próximo mes. Así, se celebrarán acciones en los municipios de El Campello, Mutxamel, Alicante (Cabo Huertas) y Sant Joan d’Alacant, bajo el lema “Tu bienestar es tu superpoder”, con propuestas que incluyen juegos, arte, meditación y dinámicas participativas.

"Hemos preparado una serie de actividades para dar visibilidad a los recursos y profesionales con los que se cuenta en el departamento y con los que ayudamos a mejorar, minimizando el impacto que el problema de salud mental tiene en el día a día de algunas personas”, señala Pastor.

Las actividades organizadas son iniciativa del personal de Enfermería de las Unidades de Salud Mental del departamento de Sant Joan / INFORMACIÓN

Enfermería especialista

La iniciativa parte del personal de Enfermería especialista en Salud Mental, tanto de Atención Primaria como Hospitalaria, y ha contado con la implicación de otros profesionales del área sanitaria, así como con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios participantes.

Pacientes de distintas unidades —como la de Hospitalización Psiquiátrica, el Hospital de Día de Trastorno de la Personalidad, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, las Unidades de Salud Mental de adultos e infantojuveniles y el Equipo Comunitario Infantojuvenil— han participado activamente en la elaboración de un mural con frases e imágenes motivadoras que promueven una visión positiva de la salud mental y ayudan a desmontar mitos, como la supuesta peligrosidad de quienes la padecen.

Trivial de la salud mental En paralelo a las actividades, se habilitará un espacio denominado “Rincón del Bienestar”, donde se realizarán sesiones de estiramientos y meditación, destacando el papel del ejercicio físico en el cuidado emocional. Además, el personal de Enfermería ha diseñado un juego interactivo, el “Trivial de la Salud Mental”, que plantea preguntas para cuestionar creencias erróneas y fomentar el debate abierto sobre esta realidad.

Como complemento, se han elaborado tres folletos informativos sobre el manejo de la ansiedad, el bienestar emocional y los recursos asistenciales disponibles en el departamento, que estarán accesibles en centros de salud y espacios comunitarios, así como en la web del área de salud.

Cartel de la Semana de la Salud Mental en el área de Alicante-Sant Joan / INFORMACIÓN

Esfuerzo

La Semana de la Salud Mental representa un esfuerzo conjunto de profesionales de distintas disciplinas —psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, trabajo social y administración— que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de las personas.