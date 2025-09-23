Faltan profesores en Alicante: "En algunos cursos de Primaria no se está dando inglés"

"En algunos cursos de Primaria no se está dando inglés y hay niños que han empezado el periodo de adaptación sin sus maestras". Así lo han denuncian desde el colegio San Blas de Alicante, donde tienen cuatro maestros y una educadora sin cubrir. La demora en buscar sustitutos en los colegios e institutos de la provincia sigue siendo un hecho después de más de dos semanas desde que arrancara el curso. Desde el STEPV han cifrado en 312 los docentes que faltan en los centros educativos de la provincia de Alicante, lo que afecta a más de 6.000 alumnos.

En este colegio alicantino los maestros de Primaria y la orientadora están supliendo la falta de personal en Infantil, lo que implica dejar de atender a unos alumnos para poder atender a otros, según fuentes de este centro. "Hacemos todo lo que podemos para que el inicio del curso pueda parecer normal, pero no lo es, las sustituciones no llegan, es todo muy lento", agregan. El malestar es generalizado.

La Junta de personal docente no universitario, formada por el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, junto a ANPE, CSIF y CC OO, advirtió hace solo unos días del "caos" que está generando la falta de cobertura de las sustituciones al profesorado en todas las etapas educativas. Como ejemplos más graves, ponen el foco en los centros de Formación Profesional (FP), donde los expertos todavía no han firmado los contratos, los conservatorios y otros centros de régimen especial, donde “incluso se ha tenido que retrasar el inicio de las clases”, denuncian. Esta situación, según lamentan, “merma la calidad educativa, sobrecarga al profesorado y supone un recorte encubierto en la escuela pública”.

Plazas temporales

El STEPV ha denunciado la falta planificación de la administración, bajo el argumento es que no tienen presupuesto por parte de Hacienda, "una situación que ocurre cada año pero que se soluciona fácilmente con la dotación presupuestaria necesaria para cubrir todas las plazas", advierte el sindicato.

En esta línea, Comisiones Obreras ha achacado la falta de profesorado a la negativa del departamento autonómico de reforzar la plantilla, a través del acuerdo que planificó el Botànic. Además, estima que la temporalidad en el colectivo docente supera el 20 %. "Esto se traduce en una escandalosa falta de profesorado al inicio de curso que afecta a toda la comunidad educativa.

Por otra parte, el sindicato ha acusado al conseller José Antonio Rovira de "manipular a su conveniencia" las cifras de plantilla docente. Admiten que sí hay más docentes que el curso anterior, pero también advierten de que hay más alumnado, por lo que alertan de que "las ratios son tan elevadas que dar clase en muchos casos se hace insoportable".

Según las mismas fuentes, este incremento, además, está hecho con plazas habilitadas, es decir, plazas creadas por necesidades temporales y no permanentes. "Eso significa que la administración puede retirarlas del centro en cualquier momento y, en la mayoría de los casos, no están cubiertas desde el 1 de septiembre. Todo esto va en contra del acuerdo de plantillas de 2023, que contempla plazas estructurales", asegura CC OO.

Preguntada por el retraso en cubrir las sustituciones, la Conselleria de Educación, ha declinado responder por ahora.