La Federació presiona al Ayuntamiento de Alicante por unas subvenciones "justas" para todas las categorías de Hogueras

La Federació de les Fogueres pone sobre la mesa una reivindicación que arrastra desde hace años: el aumento de las subvenciones municipales destinadas a los monumentos. El presidente de la entidad gestora de la Fiesta, David Olivares, ha trasladado a la Concejalía de Fiestas de Alicante la petición de incrementar las ayudas con un objetivo claro: que todas las categorías alcancen al menos un 33 % de cobertura de los gastos. Olivares advierte de que la situación actual genera un desequilibrio entre categorías y deja sin cobertura suficiente a las comisiones que más invierten en el arte efímero.

El origen de la petición se encuentra en el decreto municipal de supresión de racós, anunciado en julio, que empujó a varias comisiones a subir de categoría en este ejercicio. El movimiento, valorado positivamente por la Federació como impulso al arte efímero, ha dejado en evidencia un escollo: el presupuesto actual de subvenciones es insuficiente para sostener a las categorías superiores. "Es una buena noticia para el arte efímero, pero ahora tenemos una cantidad que repartir que no cubrirá los mínimos de las categorías por lo que necesitamos que aumente", apuntó Olivares.

El presidente de la Federació insistió en que la modificación de las bases también es urgente. "Además, pediremos que se modifiquen las bases de las ayudas para qué la cuantía que se otorgue vaya íntegramente destinada al presupuesto de la foguera y no a su decoración o seguridad". El presidente recordó que esta inversión revierte directamente en la ciudad, "porque atrae turismo y refuerza la proyección cultural de Alicante".

La petición llega en un momento clave. En 2026, trece comisiones competirán en la categoría Especial, un récord histórico que no se alcanzaba desde 2013. De las diez del presente ejercicio, la lista crecerá con la incorporación de Alfonso el Sabio, Calvo Sotelo y Explanada, que han dado el paso adelante en las últimas semanas. "Muchas comisiones han subido las categorías de sus fogueres para este ejercicio como respuesta al decreto lanzado por el Ayuntamiento de supresión de racós, y ahora nos encontramos con el problema del reparto de subvenciones municipales", afirmó Olivares.

Las cuentas de 2025: un reparto desequilibrado

El presupuesto de 2025, pese a experimentar un incremento del 2,5 %, se quedó corto para las aspiraciones de la Federació y de las comisiones que componen las máximas categorías. Con 745.900 euros destinados a subvenciones (659.300 para monumentos adultos y 86.600 para infantiles), las cifras evidencian una cobertura dispar entre categorías.

En la práctica, las comisiones de Especial apenas cubren con la ayuda un 28,48 % de sus gastos; en Primera y Segunda ronda el 30 %. En cambio, en categorías inferiores los porcentajes crecen: 34,4 % en Tercera, 36,59 % en Cuarta, 39,22 % en Quinta y hasta 44,34 % en Sexta. "Intentamos que el esfuerzo de las categorías altas se vea recompensado y lograr que todas se sitúen en el 33 %. Es una inversión en la Fiesta, que cada vez atrae más turismo a la ciudad", admitió el presidente de la Federació.

Una deuda pendiente

La reivindicación de la Federació no es nueva. Año tras año, las comisiones insisten en que la descompensación perjudica especialmente a quienes más apuestan por el monumento, verdadero corazón de la Fiesta. Con el centenario a la vista, la presión aumenta. "Todos queremos que les Fogueres mantengan su declaración de Bien de Interés Cultural, especialmente de cara al centenario de su nacimiento, y para eso necesitamos la colaboración también de las instituciones", indicó Olivares.

De hecho, la pasada semana las hogueras de Especial volvieron a insistir al Ayuntamiento de Alicante con la financiación de los monumentos. Las diez comisiones que integran la agrupación (ya que las nuevas incorporaciones deben contar con dos años de experiencia para formar parte del colectivo) formaron un nuevo frente común para reclamar al gobierno local que las subvenciones se repartan de tal forma que "tenga en consideración la aportación que las Especiales hacen a la Fiesta". Así, Fogueres Especials d'Alacant (FEA) mantuvo una reunión con la Federació de Fogueres para abordar el reparto presupuestario y exigir que el importe de las subvenciones se redistribuya de tal forma que alcance para sufragar un tercio del coste de los monumentos en la máxima categoría.