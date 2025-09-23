Fútbol, vela y triatlón en la agenda del nuevo acuerdo entre Alicante y la ciudad china de Weihai

Alicante abre una nueva ventana hacia China. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sellado un acuerdo de colaboración con la ciudad china de Weihai con el objetivo de reforzar los lazos económicos, culturales, turísticos y deportivos entre ambas urbes. El convenio, rubricado junto a la alcaldesa de la ciudad, Kong Fanping, establece una hoja de ruta para el intercambio empresarial, académico y artístico, además de proyectos deportivos en disciplinas como fútbol, vela, natación y triatlón.

La firma se enmarca en la participación de Barcala en el tercer Foro Internacional de Ciudades Sostenibles, que se celebra en Weihai, una ciudad costera de la península de Shandong con casi tres millones de habitantes y más de 2.000 empresas con inversión extranjera. El viaje forma parte de la misión comercial e institucional en la que participa el alcalde para captar inversiones y fortalecer la proyección internacional de Alicante.

Entre las iniciativas concretas a desarrollar figuran misiones empresariales y comerciales bilaterales, el hermanamiento de instituciones culturales y educativas y el intercambio de experiencias en el desarrollo urbano sostenible e innovador, junto con otras ciudades y colaboradores estratégicos. Y en cuanto al ámbito deportivo, se llevarán a cabo proyectos de cooperación para la planificación, promoción y organización de eventos deportivos, competiciones náuticas y actividades de formación en deporte de base y profesional; con especial incidencia en disciplinas como el fútbol, vela, natación y triatlón.

Acuerdo

“Este acuerdo es una magnífica oportunidad para seguir proyectando la imagen internacional de Alicante y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo comercial y empresarial de nuestra ciudad”, ha explicado Barcala. “Estamos abriendo camino a las empresas alicantinas en el mercado de China, una de las dos grandes potencias económicas mundiales con más de mil millones de habitantes, que ha seleccionado a Alicante para participar en este foro internacional por nuestra apuesta por el desarrollo urbano sostenible, la calidad de vida y la diversificación económica”, ha agregado.

Los primeros contactos para el desarrollo de estos acuerdos bilaterales se establecieron este domingo en el transcurso de un seminario entre las delegaciones de Weihai y Alicante, de la que también forman parte el concejal de Coordinación de Proyectos e Innovación, Antonio Peral, el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento, Vicente Seguí, y empresarios como Germán Agulló, CEO de GDV Mobility, firma alicantina líder en Europa en el reciclaje de reutilización de baterías de vehículos eléctricos.

Visitas empresariales

En su última jornada de trabajo en el gigante asiático, Barcala ha continuado su programa de visitas a empresas, instituciones y centros económicos de la península de Shandong, que pueden ser objeto de interés para tejer alianzas comerciales entre Alicante y esta región china de gran potencial industrial, turístico y marítimo.

En concreto, el alcalde de Alicante ha mantenido encuentros con compañías de sectores estratégicos como Yu Wang Group (productos marinos), Sinotrans Central China (logística), Weihai Westport Yachts (embarcaciones de recreo) y Harbour Bay (desarrollo urbano y turístico). Además, visitaron el Parque Industrial Smart Valley, referente en inversión y economía digital en la región de Shandong.