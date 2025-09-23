Las Hogueras de Alicante crecen en 2026 con una nueva comisión

Una nueva comisión en la ciudad. Una nueva hoguera llega a Alicante para 2026, y con ella serán 92 las comisiones que compondrán el panorama festero de la ciudad el próximo año. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, anunció durante la primera asamblea del curso festero la incorporación de la hoguera La Albufereta, que se instalará en el barrio que le da nombre, en el entorno de la colonia romana. La presidenta de la comisión, Julia Ñeco, presente en el acto, confirmó que plantarán en Sexta categoría en 2026. Los asistentes recibieron a la nueva comisión con un fuerte aplauso, y la presidenta se mostró agradecida y entusiasmada por su primer año en la Fiesta.

Por el momento, La Albufereta es la única incorporación prevista para las fiestas del próximo año, sumándose a las comisiones que debutaron en 2025: Pío XII, en quinta categoría, y Remigio Soler, en sexta. La ubicación de la nueva hoguera estará próxima a otras comisiones como La Condomina o Avenida Costablanca-Entreplayas, siguiendo la tendencia de ubicar nuevas comisiones cerca de la playa, como ocurrió el año pasado con Remigio Soler en el PAU 5.

Cambios en la organización

Durante la asamblea, Olivares también comunicó cambios en el organigrama de su equipo, con dos salidas voluntarias y un cese. Fernando Papi, de la hoguera José Ángel Guirao, y hasta ahora delegado de Marketing Digital, presentó su renuncia por motivos personales, como Aitana Tresáncoras, miembro de la Comisión de Inclusión, que anunció su marcha por razones profesionales y personales. Por su parte, el presidente decidió cesar a Almudena Ruiz, de la hoguera Sant Blai-La Torreta, que hasta ahora ocupaba el cargo de asesora de la Comisión de Inclusión.

A partir de ahora, Miriam Roig y Laura Fajardo asumirán la delegación de Accesibilidad, Igualdad y Salud, mientras que Iván Botella pasará al área de Marketing Digital. Otros cambios que se acodaron en el equipo incluyen a José Joaquín Pérez Jumilla, que pasa de asesor de Presidencia a delegado de Presidencia, y al propio David Olivares y a Roberto Fernández, incorporado al área técnica por preocupaciones de seguridad. Los cambios fueron aprobados por unanimidad, con 176 votos a favor y sin abstenciones ni votos en contra.

Presupuestos "unánimes" para 2026

Durante la asamblea, la vicepresidenta del área de Economía de la Federació, María Ribelles, presentó y explicó los presupuestos ante todas las comisiones. Ribelles detalló que las cuentas se habían elaborado a partir del cierre del ejercicio anterior, ajustando partidas como la destinada a las presentaciones, mientras se mantenía el incremento dedicado a las convivencias infantiles para equipararlas a las adultas. Por su parte, la Gala Candidatas y la Proclamación de la Bellea del Foc verán reducidos sus costes gracias a los cambios de ubicación.

El presupuesto total para el ejercicio 2025-2026 asciende a 1.001.129 euros, lo que supone una disminución del 4 % respecto al año anterior. Esta reducción, la primera desde que Olivares asumió la presidencia en septiembre de 2023, afecta principalmente a certámenes artísticos y al Coso Multicolor, mientras que se incrementa el gasto en convivencias infantiles y elección de candidatas. Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad por todos los asistentes a la asamblea.

Jurado de Bellea del Foc y cambios en los reglamentos

Durante la asamblea Olivares anunció nuevos cambios en el proceso de designación del jurado que elegirá a la Bellea del Foc 2027. De esta forma, los nombres de las personas encargadas de designar a la futura máxima representante de la Fiesta se pospondrá hasta enero de 2026, cuando el pasado año se dieron a conocer en el mes de diciembre. El objetivo es que el jurado no esté presente durante la celebración de Fogueres en Nadal, que en los últimos años había despertado recelos entre los festeros. De la misma forma, sí que se mantiene la reunión informativa que las candidatas mantendrán en el mes de octubre con los miembros del equipo de Federació encargados del procedimiento.

Por otra parte, la Federació ha iniciado la modificación de cuatro reglamentos tras los cambios en los estatutos: el reglamento de régimen interno, el reglamento sancionador, el reglamento sobre elementos de la fiesta y el reglamento de elección de la Bellea del Foc. José Javier Berenguer, delegado de la comisión jurídica, explicó que las reformas buscan adaptar los textos a los nuevos estatutos. Algunos cambios son simples retoques, como la actualización de nomenclaturas o la corrección de términos obsoletos, mientras que otros, como el reglamento sancionador, requieren una revisión más profunda, ya que no se actualiza desde 2013. Entre las modificaciones se incluyen la incorporación de la Cremà como elemento de la Fiesta, la recuperación del nombre Bellea del Foc y la eliminación de referencias inadecuadas, como la asistencia de asambleas infantiles en determinados apartados.