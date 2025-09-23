Otro paso hacia los presupuestos de 2026 en Alicante: más dinero para Turismo por el socorrismo

El Ayuntamiento de Alicante continúa dando pasos hacia la aprobación de los presupuestos municipales para el próximo 2026: ahora en el Patronato de Turismo. El Consistorio da luz verde a las cuentas del organismo autónomo con escasas novedades respecto al 2025, salvo un incremento de 400.000 euros motivado por el nuevo contrato de socorrismo.

La junta rectora se ha reunido este martes para validar el borrador presupuestario del próximo ejercicio, por un importe total de 6.730.239 euros, frente a 2025, cuando las cuentas han dispuesto de 6,3 millones. La propuesta ha salido adelante con el voto favorable del PP y los empresarios del sector; la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y Compromís. El alcalde, Luis Barcala, ha sumado así el respaldo de las asociaciones después de que, el pasado año, le forzaran a incrementar el presupuesto tras tumbar el borrador en una primera votación.

Entre los principales gastos a los que tendrá que hacer frente el Patronato durante el próximo año se encuentra el nuevo servicio de vigilancia y salvamento en playas: de 1,6 millones de euros anuales. El contrato se adjudicó en mayo de 2024 por un total de 4,85 millones para un plazo de tres años, prorrogables a dos más.

El pliego incluía una mejora de medios humanos y materiales, con la obligación de cubrir un máximo de 73.694 horas anuales, mientras que el servicio anterior contemplaba 53.322 horas. Además, por primera vez se incluye la playa de San Gabriel entre los arenales dotados de socorrista, tras un enfrentamiento judicial entre el Ayuntamiento y los vecinos para reconocer la zona como área de baño, en el que la Justicia dio la razón a los residentes.

En cuanto al resto de gastos incluidos en el borrador; destacan 3,96 millones para la externalización de trabajos, 670.000 euros para "publicidad y propaganda"; o 29.362 euros para el matenimiento en las playas.

Contrato "a trompicones"

El actual contrato de socorrismo ya se intentó impulsar inicialmente por el bipartito del PP y Ciudadanos en 2023. Sin embargo, en marzo de ese mismo año, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) devolvió su tramitación a la casilla de salida al admitir parcialmente un recurso y obligar a cambiar los criterios de valoración. A las puertas de las elecciones municipales, el Patronato de Turismo, entonces dirigido por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, no fue capaz de rehacer los pliegos a tiempo.

Tras ello, el segundo intento llegó en abril, siendo igualmente suspendido por recurso en mayo y finalmente descartado en agosto. La tercera licitación, ya con el gobierno del PP en solitario, se inició en diciembre del 2023 y se paralizó una vez más en febrero de 2024, para dar cabida en ella a la playa de San Gabriel, tras la decisión judicial. Por último, el cuarto intento (y definitivo) tuvo lugar en marzo del pasado año, adjudicándose de forma definitiva el 31 de mayo.