“Nos sentimos abandonados”: mayores y trabajadores protestan por el cierre del Centro de Día de Plaza América

“El centro de día es mi vida, mi familia”. Con esta frase, entre pancartas y proclamas, usuarios y trabajadores del Centro de Día de Plaza América resumieron este martes la angustia que sienten desde el cierre de las instalaciones el pasado 15 de agosto. Casi un centenar de personas se manifestaron frente a la Casa de las Brujas, sede del Consell en Alicante, para exigir la reapertura inmediata del servicio que atendía diariamente a unas 40 personas mayores.

La concentración, marcada por la emoción y la indignación, es la primera que los afectados dirigen directamente al Consell de Carlos Mazón, tras varias jornadas de protesta a las puertas del centro cerrado.

“Este centro era nuestra vida”

Durante más de una hora, entre las 11:00 y las 12:00, los manifestantes reclamaron que se restablezca la financiación del Servicio de Estancias Diurnas (SED) de Altozano, que sustentaba el funcionamiento del centro. La Conselleria de Servicios Sociales confirmó en su momento que el espacio fue excluido del presupuesto autonómico por no cumplir los requisitos exigidos, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar la ayuda si el Ayuntamiento de Alicante adapta las instalaciones.

“Este centro era mi felicidad, lo era todo para mí. Ahora nos sentimos solos, y nuestra vida poco a poco va perdiendo sentido”, lamentó Francisca, una de las usuarias que logró acudir a la protesta acompañada de sus amigas del centro. Muchos de los asistentes llegaron gracias al apoyo de familiares o incluso en taxi.

La soledad las personas mayores del Centro de Día cerrado en Alicante / Rafa Arjones

Críticas al Consell y al Ayuntamiento

En las pancartas y proclamas se repitieron las críticas tanto al Consell como al Ayuntamiento de Alicante. Los manifestantes reprochan al equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Luis Barcala, y a la concejala de Derechos Públicos, Begoña León, no haber tomado medidas para mantener el servicio ni haber ofrecido una alternativa real a los usuarios.

Las familias reclaman ahora una solución urgente: un nuevo local que cumpla con la normativa y permita reabrir cuanto antes el centro de día, manteniendo el mismo nivel de atención y servicios que recibían hasta su cierre.

La próxima protesta ya tiene fecha: el martes 30 de septiembre, a las 10:00 horas, los afectados volverán a concentrarse frente al Centro de Día de Plaza América, decididos a no rendirse hasta lograr la reapertura del servicio.