La tasa de la basura en Alicante: cuando paga más un pisito en Benalúa que un chalé en la playa

Casi 145 euros es el importe máximo que pagarán los alicantinos por el recibo de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos de este 2025, popularmente conocido como «tasazo de la basura», que como novedad se ha desgajado del IBI para liquidarlo a final de año (diciembre) ante el incremento derivado de la aplicación de una directiva europea que obliga a los ayuntamientos a que el servicio no sea deficitario para las arcas municipales.

El segundo recibo más caro roza ese máximo, con 142,23 euros. Entre ellos puede haber un metro cuadrado de diferencia o cientos de ellos. Cualquiera puede pensar que esa tasa (la segunda más cara) llegará a una vivienda de varias habitaciones, zonas comunes y que esté ubicada en un lugar privilegiado, por aquello de que el coste está vinculado a la superficie y también al valor catastral. Pero no necesariamente.

En las últimas semanas, los alicantinos están empezando a recibir las cartas. En mano, si están en casa; o yendo a Correos, si no tienen la fortuna de coincidir con el cartero. Y con los recibos, llegan las sorpresas derivadas de la aplicación de la nueva ordenanza que aprobó el Pleno de Alicante el 30 de diciembre de 2024 con el voto a favor del PP y la abstención clave de los ultras de Vox.

Por ejemplo, que una vivienda de solo una habitación (y un baño), ubicada en el entorno de los juzgados de Benalúa tenga que pagar el segundo importe máximo (142,23 euros), el que se queda a apenas dos euros del tope elegido por el gobierno y recogido en la ordenanza. Un piso de menos de 60 metros construidos, pero que supera por poco esa franja (una de las tres establecidas por el Ayuntamiento) por las zonas compartidas (pasillos, hall...). El piso de mayor tamaño de la ciudad, donde podrían vivir muchas más personas (y por tanto generar más residuos) que en uno de una sola habitación, además ubicado en la zona más privilegiada, debe pagar ahora 144,94 euros.

Pero por no hablar de supuestos. Un chalé, de cuatro plantas, otras tantas habitaciones, en la Albufereta, con piscina compartida, pagará 106,30 euros por la tasa de la basura. Hasta los 118,76 euros se irá un piso de tres habitaciones, con urbanización, en Playa de San Juan. Todos esos recibos por debajo del que paga un piso de una habitación frente a los juzgados. Algo falla en los doce tramos elegidos por el Ayuntamiento. Justo no parece, y eso sin hablar de los apartamentos turísticos.