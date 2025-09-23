No sólo es el "tasazo": la otra novedad que trae el recibo de la basura para los alicantinos

La confusión ha ganado protagonismo estos días en las oficinas de Correos de la ciudad de Alicante. Muchos vecinos hacen largas colas para recoger una carta certificada, tras recibir el aviso en el buzón de casa. No se trata de ninguna multa, como muchos suponen. Es el recibo de la tasa de recogida de basuras, que hasta ahora acostumbraba a llegar por correo ordinario con la fecha de pago o de cargo (en caso de los que tienen el sistema domiciliado) indicada en la carta.

Este año, sin embargo, el procedimiento es diferente. Los carteros entregan en mano los recibos a los contribuyentes y, en caso de no coincidir con ellos en sus domicilios tras acudir dos veces a la casa, depositan un aviso para recoger la carta en la oficina de Correos correspondiente.

Anteriormente, el envío certificado lo recibían quienes no tenían domiciliado el pago, para evitar que el contribuyente esquivara su aportación aludiendo no haber recibido la comunicación. Pero nadie se libra ahora de este procedimiento. Sólo coincidir con el cartero en casa evita una visita inesperada a Correos.

Según trabajadores de la empresa pública, “este año hay más cartas certificadas que nunca”. Se calcula que cada día acuden a una de las sedes de Alicante unas 250 personas, llegando a generar colas de hasta 50 minutos. La situación, explican, es generalizada.

Entre los contribuyentes también reina una sensación extraña. “Es una sorpresa”, asegura un ciudadano que reside en Alicante desde hace nueve años y nunca había tenido que acudir a Correos a por su recibo de la tasa de basuras, hasta este año vinculado al del IBI. Estos envíos postales comenzaron el 1 de septiembre y se alargarán hasta el 15 de noviembre, según el Ayuntamiento.

La misma sensación tienen quienes han podido atender la llamada del cartero en casa para certificar la comunicación. El cobro se cargará el 3 de diciembre entre los que tengan el pago domiciliado y el día 22 del mismo mes para el resto de contribuyentes, frente a las habituales fechas en junio.

Explicación

Esta excepcionalidad, con la visita a Correos, se debe a una cuestión legal. Según afirman fuentes internas del Ayuntamiento de Alicante, el artículo 102 de la Ley General Tributaria es el responsable de este cambio. Este apartado legal, de ámbito estatal, se centra en la “notificación de las liquidaciones tributarias”. En el caso de modificaciones sustanciales en la tributación, como es el caso de la tasa de recogida de basuras, los cambios han de ser “notificados al contribuyente con expresión concreta”.

Los cambios en el cobro de la tasa de basuras y que justifican el envío postal se ven reflejados en la ordenanza aprobada en diciembre. El importe se ha reajustado en función de los metros cuadrados y del valor catastral de cada vivienda. Eso no sólo ha hecho que los importes lleguen a triplicarse respecto al año que anterior, sino que también ha retrasado los cobros, que se han aplazado a diciembre (solían coincidir con el pago del IBI) para dar tiempo a recalcular los importes y, también, a tramitar las cartas certificadas.

Estos cambios obedecen al cumplimiento de las exigencias europeas para que la prestación del servicio de recogida de basuras no sea deficitario para las administraciones locales. Los propietarios de pisos de menos de 60 metros cuadrados pasarán de pagar 22 euros a tener que aportar casi 70. Los de pisos de menor tamaño, pero con el máximo de valor catastral, pagarán casi 135 euros, mientras que las viviendas medianas, de entre 61 y 90 metros cuadrados, pagarán entre 77,41 y 142,23 euros. Por último, los propietarios de casas de más de 90 metros cuadrados aportarán entre 80,12 y 144,94 euros. Hasta ahora, el recibo de mayor importe no superaba los 57 euros en estos casos.