El tiempo en Alicante: el calor da un respiro y puede haber lluvias débiles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que para hoy martes se espera en la provincia de alicante que el cielo esté nuboso y con una baja probabilidad de chubascos por la tarde aunque de poca intensidad. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y máximas en descenso.

El viento soplará flojo, del norte en el litoral y de dirección variable en el resto durante la mañana mientras que por la tarde girará a componente este.

El tiempo en Alicante

En la capital, el día puede que tenga intervalos nubosos con lluvias débiles durante toda la mañana. Las temperaturas estarán en torno a los 26ºC.

El tiempo en Elche

La jornada de este martes en Elche se presenta con cielo nublado y con temperaturas estables en torno a los 26ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el martes estará despejado por la mañana aunque a mediodía puede haber lluvias débiles. Por la tarde se volverá a despejar. Las temperaturas se mantendrán estables con respecto ayer y estarán en torno a los 24ºC.

El tiempo en Elda

En Elda, el martes puede haber lluvias débiles a primera hora y luego se irá despejando. Las temperaturas irán en ascenso hasta llegar a los 26ºC.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada de hoy comenzará nublada con posibles lluvias débiles y temperaturas estables de 24ºC.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el martes comenzará con lluvias débiles y temperaturas en ascenso hasta los 26ºC pero un par de grados por debajo de los registrados ayer.

El tiempo en Alcoy

El día estará despejado y puede que por la mañana haya alguna lluvia débil. Las temperaturas irán aumentando hasta alcanzar los 23ºC.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada del martes amanecerá nublada y con lluvias débiles pero se irá despejando conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 25ºC.