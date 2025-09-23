EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: el calor da un respiro y puede haber lluvias débiles
Aemet señala que las temperaturas serán algo inferiores
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que para hoy martes se espera en la provincia de alicante que el cielo esté nuboso y con una baja probabilidad de chubascos por la tarde aunque de poca intensidad. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y máximas en descenso.
El viento soplará flojo, del norte en el litoral y de dirección variable en el resto durante la mañana mientras que por la tarde girará a componente este.
El tiempo en Alicante
En la capital, el día puede que tenga intervalos nubosos con lluvias débiles durante toda la mañana. Las temperaturas estarán en torno a los 26ºC.
El tiempo en Elche
La jornada de este martes en Elche se presenta con cielo nublado y con temperaturas estables en torno a los 26ºC.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm, el martes estará despejado por la mañana aunque a mediodía puede haber lluvias débiles. Por la tarde se volverá a despejar. Las temperaturas se mantendrán estables con respecto ayer y estarán en torno a los 24ºC.
El tiempo en Elda
En Elda, el martes puede haber lluvias débiles a primera hora y luego se irá despejando. Las temperaturas irán en ascenso hasta llegar a los 26ºC.
El tiempo en Torrevieja
En Torrevieja, la jornada de hoy comenzará nublada con posibles lluvias débiles y temperaturas estables de 24ºC.
El tiempo en Orihuela
En Orihuela, el martes comenzará con lluvias débiles y temperaturas en ascenso hasta los 26ºC pero un par de grados por debajo de los registrados ayer.
El tiempo en Alcoy
El día estará despejado y puede que por la mañana haya alguna lluvia débil. Las temperaturas irán aumentando hasta alcanzar los 23ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia, la jornada del martes amanecerá nublada y con lluvias débiles pero se irá despejando conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 25ºC.
