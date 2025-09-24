Alicante se rebela contra el "tasazo" de la basura

Un grito de protesta de los alicantinos resonó este miércoles en la plaza del Ayuntamiento, donde unas 200 personas se manifestaron contra lo que ya se conoce como el "tasazo" de la basura. La concentración, organizada por la Coordinadora Alicante Limpia, reunió a vecinos llegados desde todos los barrios de la ciudad que no dudaron en alzar la voz para exigir una modificación de la tasa de recogida de residuos urbanos aprobada por el equipo de gobierno del PP y Vox el pasado mes de diciembre.

En la protesta, la segunda en menos de tres meses contra el equipo de gobierno del PP en materia de Limpieza, se pudieron escuchar consignas como "no es una tasa, es un atraco" y "tasazo no, Barcala da la cara" con las que los alicantinos reflejaron su malestar con la nueva tasa. Los presentes, llegados de barrios como La Florida, el Pla, Villafranqueza, Carolinas o Divina Pastora, calificaron la medida de "injusta" y de "atraco" para las familias.

Un "tasazo" de basura que enfurece a los alicantinos

La controversia se desató cuando el Ayuntamiento de Alicante inició la notificación de los recibos correspondientes al "tasazo" de basura, que se desvinculó este 2025 del IBI para "compensar" la carga impositiva. El nuevo importe suponía aumentos de hasta el triple del importe de las tasas respecto al año pasado.

Unos incrementos, que responden a una directiva europea sobre residuos, que no han sido bien recibidos por los ciudadanos, quienes han visto como sus recibos se disparan sin un aumento proporcional en el servicio. Además, los asistentes a la protesta consideran que el sistema de cálculo del nuevo recibo es "desproporcionado" ya que no en cuenta "lo que realmente se recicla" o el volumen de residuos generados en cada hogar.

"Es una barbaridad"

Y es que entre los manifestantes el descontento era latente. María Jesús Alemany, vecina de Villafranqueza, señaló que el aumento en su recibo es "una burrada" y subrayó que la subida en su barrio ha pasado de 22 a 82 euros, con otros casos que llegan hasta los 112 euros. "No me parece bien lo que han hecho, y más cuando ves cómo están los contenedores y lo sucia que está la ciudad. Todo huele mal", apuntó Alemany.

Por su parte, Juan Antonio Heredia, vecino del Pla, calificó la subida como "un atraco a mano armada". "En mi barrio, la mayoría somos personas mayores, y esta subida es completamente desproporcionada", comentó. Heredia indicó que lo que más les molesta a los vecinos es que la tasa de basura no depende de cuánto se contamine, sino de la superficie y el valor catastral de las viviendas: "Es una estafa", subrayó.

Mari Cruz Cebrián, vecina de Florida Sur, mostró su preocupación por la situación de los jubilados, quienes, según ella, no podrán hacer frente a los nuevos recibos. "Nos han triplicado la tasa a la mayoría de los vecinos. Esto es una barbaridad", lamentó Cebrián.

La misma preocupación se reflejaba en las palabras de José Luis Pérez, vecino de Divina Pastora. "Es injusto pasar de pagar 20 a 80 euros. En el barrio estamos muy enfadados, pero hay que luchar por lo que creemos que es una tasa justa para todos", señaló Pérez.

Diferencia entre vecinos

Uno de los puntos más criticados durante la manifestación fue la desigualdad en la aplicación de la tasa entre los diferentes barrios de Alicante. Paloma Valverde, portavoz de la Coordinadora Alicante Limpia, señaló que "el 82% de la carga de la tasa recae sobre las familias, mientras que el resto se distribuye entre los comercios". Además, destacó que "el actual sistema no premia el reciclaje ni la separación adecuada de los residuos" como se solicita desde la Unión Europea".

“Queremos una tasa justa que aplique la ley. La ley dice que quien contamina, paga, y eso no está reflejado en la ordenanza actual”, subrayó Valverde, añadiendo que el Ayuntamiento de Alicante, encabezado por el alcalde Luis Barcala, no puede echar la culpa al gobierno central ni a la Unión Europea. “Si el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una ordenanza de tasa de basura, es responsabilidad suya. No nos engañen diciendo que no tienen nada que ver”, concluyó.

Segunda protesta en menos de tres meses

La manifestación de ayer se sumó a otra protesta realizada el pasado 14 de julio, cuando los alicantinos salieron a las calles para denunciar el mal estado de la limpieza en la ciudad. En aquella ocasión, alrededor de 300 personas se concentraron para exigir mejores condiciones en la gestión de los residuos, especialmente tras los problemas que se vivieron durante las Hogueras, cuando la acumulación de basura fue uno de los temas más comentados.