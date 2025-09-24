Alicante prepara suelo del norte de la ciudad para la futura tercera circunvalación

El Ayuntamiento de Alicante inicia un nuevo cambio urbanístico con la mirada puesta en el futuro Plan General y, especialmente, en la anunciada "tercera circunvalación" en la que el gobierno de Luis Barcala quiere convertir el tramo urbano de la autovía A-70. De esta forma, el ejecutivo local quiere eliminar el suelo industrial en el entorno de la carretera para favorecer el uso terciario, ante la previsión de que ese entorno, actualmente una "brecha" entre Alicante y San Vicente del Raspeig, pase a formar parte del núcleo urbano.

Este martes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de la tramitación de la modificación puntual del Plan Parcial del sector I/3, situado junto a la calle Trento, en Ciudad Jardín. El objetivo es cambiar el uso global del área, para lo que se ha iniciado la evaluación ambiental y territorial estratégica. Esencialmente, lo que se pretende es variar los porcentajes de suelo industrial/terciario por desarrollar, que acutalmente se reparten al 67 % y 33 %, eliminando por completo el destinado a fábricas, almacenes, polígonos y centros logísticos para favorecer el de actividades comerciales, profesionales y de servicios.

En cuanto al uso industrial en aquellas manzanas ya urbanizadas, la modificación del Plan Parcial espera que estos solares puedan dedicarse "exclusivamente a actividades de almacenaje, talleres, comercio mayorista y estaciones de servicio".

Además, el acuerdo también contempla incrementar la sección de los viarios de la zona, con el propósito de que, en el futuro, sirva como conexión con la tercera ronda metropolitana que se prevee en el borrador del Plan General Estructural de Alicante, pendiente de aprobación. Al mismo tiempo, se reduce considerablemente la edificabilidad total del sector (pasando de 171.388 m²t a 144.740 m²t) y se modifica igualmente el parámetro de altura, que pasa de 12 a 15 metros, manteniendo el límite de tres plantas.

Tramitación del Plan General

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado este año la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que en la capital de la provincia no se renueva desde que viera la luz en 1987. Con la normativa actual, el PGOU se divide en dos documentos principales: el Plan General Estructural (actualmente en tramitación) y el Plan de Ordenación Pormenorizada, para el que todavía no hay fecha prevista

Para la elaboración del primero de estos dos planes, en el mes de mayo, el Consistorio puso punto final al proceso de participación ciudadana para la primera parte del futuro Plan General de la ciudad. La fase estructural del documento, contó con una encuesta pública y tres talleres presenciales en los que se recibieron en torno a 1.400 aportaciones de residentes. Posteriormente, el ejecutivo municipal incluyó en el borrador pendiente de aprobación algunas de ellas, como la creación de un gran anillo verde en torno al núcleo urbano o la reducción de tráfico en la fachada litoral.