Cuenta atrás para optar a los 50.000 € para investigación de la Fundación del Colegio de Médicos de Alicante

La Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (Funcoma) recuerda que continúa abierta la convocatoria para optar a su primera "Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica", dotada con 50.000 euros y destinada a impulsar un proyecto de investigación médica de excelencia "con sello alicantino, enfoque de alta relevancia clínica y potencial impacto social". El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 30 de septiembre de 2025.

Este lanzamiento supone un hito histórico para la fundación pues se trata de "la primera convocatoria de una ayuda que nace con vocación de ser un referente anual para la Ciencia y la Medicina, un compromiso vital para apoyar a quienes construyen el futuro médico desde la provincia de Alicante con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y la salud de toda la población".

Esta ayuda forma parte de las becas Lumed, que se entregarán en una gala el 27 de noviembre

Excelencia médica

Esta ayuda extraordinaria es el eje central del nuevo programa formativo y de investigación impulsado por Funcoma y la Fundación Navarro Tripodi, bajo el nombre de "Becas Lumed", con una relevante dotación económica de 170.000 euros en su conjunto. El acrónimo surge de entrelazar las palabras luz y medicina, unidas para avanzar en el conocimiento científico.

La luz, una de las principales señas de identidad de la provincia de Alicante, se convierte también en símbolo para representar el poder de la investigación médica, la ciencia que se activa desde la provincia de Alicante iluminando el futuro, explican desde Funcoma.

Requisitos para optar Los proyectos interesados en conseguir la "Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica" tendrán que entregar sus solicitudes a través de la ventanilla única del Colegio de Médicos de Alicante. El plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Toda la información detallada sobre la convocatoria está disponible en la web del Colegio Oficial de Médicos de Alicante: www.coma.es, en el apartado Formación.

MIR

Además de la "Ayuda Extraordinaria a la Investigación", la primera convocatoria de la "Gala becas Lumed" incluirá la entrega de becas para estancias formativas en instituciones nacionales e internacionales de prestigio, clasificadas por categorías (MIR, especialistas jóvenes y senior), así como reconocimientos a la excelencia académica y profesional, las mejores tesis doctorales, currículums MIR y casos clínicos.

Las distintas ayudas se entregarán en la citada gala, que se celebrará el próximo 27 de noviembre de 2025 en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante. La Fundación Navarro-Tripodi, aliada del Colegio de Médicos de Alicante en la promoción del estudio, la investigación y la formación médica continuada en Alicante, tendrá también un papel protagonista en esta gala, que pretende ser un punto de encuentro para rendir homenaje al talento investigador y médico alicantino.

"El apoyo del tejido empresarial es clave para construir un sistema sanitario más innovador y equitativo" Doctor Hermann Schwarz — Presidente interino del Colegio de Médicos de Alicante y del patronato de la fundación Funcoma

Mecenazgo

La Fundación Funcoma, junto a la Fundación Navarro-Tripodi, hace un llamamiento al mecenazgo para garantizar el crecimiento y sostenibilidad de las "Becas Lumed".

“Nuestra intención es ser el puente entre la sociedad y la investigación médica. El apoyo del tejido empresarial es clave para construir un sistema sanitario más innovador y equitativo. Necesitamos su colaboración para consolidar estas becas y ayudas, para garantizar su continuidad” ha señalado el doctor Hermann Schwarz, presidente interino del Colegio de Médicos de Alicante y del Patronato de Funcoma.

Las empresas y entidades interesadas en colaborar pueden contactar con la fundación para formar parte activa de este proyecto transformador, identificando su marca con la excelencia científica.