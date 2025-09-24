Comienza el saneamiento de un colegio de Alicante afectado por la caída de cascotes desde el año pasado

Tras dos semanas en vilo por la caída de cascotes en el colegio Óscar Esplá, las máquinas han llegado para ejecutar unas esperadas obras de saneamiento que afectan a toda la fachada del edificio y que podrían extenderse un mes. Pese a que fue el año pasado cuando la dirección de este centro educativo de Alicante dio parte al Ayuntamiento de los primeros desprendimientos, ha sido ahora cuando el Gobierno de Barcala ha iniciado, a través de una empresa, los trabajos preventivos para evitar que se produzca un nuevo susto.

Desde este martes, los operarios están encargándose de picar la cornisa en la entrada principal, con la previsión de que terminen por la parte trasera del inmueble en unas cuatro semanas. El estado en el que se encuentra el edificio hace en estos momentos imposible bajar algunos toldos o abrir ventanas por el riesgo de que caigan más cascotes. Unas consecuencias que podrían haberse evitado si las obras se hubieran ejecutado durante el verano y sin niños en el colegio.

Y es que las zonas acotadas han reducido los espacios de sombra en el centro educativo y han dejado inoperativas dos fuentes. Asimismo, por precaución, la dirección del centro ha decidido que los alumnos más vulnerables salgan al patio en un área delimitada con tal de evitar riesgos con las obras.

Los trabajos de reparación en la cornisa del colegio Óscar Esplá / Alex Domínguez

El estado en el que se encontraba este edificio, construido en los años ochenta, así como las quejas de su comunidad educativa por los silencios del Ayuntamiento ante la caída de cascotes han hecho que arranque esta intervención de emergencia.

En agosto, fuera del curso escolar, volvieron a caer cascotes, algunos de “unos 15 centímetros”, según la directora, Ainhoa Alite, quien aseguró que uno de ellos impactó sobre un altavoz y lo partió. En aquel momento, tras dar parte al Ayuntamiento, los técnicos instalaron una valla de protección metálica a la espera de una reparación que se esperaba para antes del inicio del curso escolar y que se ha demorado hasta ahora.

Los desprendimientos han afectado especialmente a los trabajadores de la cocina del centro, ya que pasan bajo la zona más afectada de la cornisa para acceder al almacén. Debido a la restricción al paso en esta zona han tenido que cambiar la distribución de los alimentos del comedor.

La zona acotada en el centro educativo de Alicante, por los trabajos de saneamiento / Alex Domínguez

A la espera en el Enric Valor y La Aneja

Peor suerte han tenido otros colegios afectados por los desprendimientos, como es el Enric Valor, en el barrio de la Florida. En este caso, la caída de un cascote se produjo en 2018, y desde entonces no les han arreglado nada. La solución también fue la colocación de una malla y tras instar al consistorio a través de la sede electrónica, el Ayuntamiento contempla la reparación pertinente a través de fondos proporcionados por la Concejalía de Infraestructuras.

Tampoco han comenzado los trabajos de reparación en el colegio La Aneja, a pesar de que un informe advierte desde 2022 del peligro de desprendimiento de fragmentos de las cornisas del centro del Tossal y que las redes de protección están desgastadas.