Comienzan los movimientos en Séptima: entradas y salidas para las Hogueras 2026

La Séptima categoría da los primeros pasos para ver cuál será su composición definitiva de cara a las Hogueras 2026. Esta categoría, que fue una de las grandes novedades que implementó la Federació de Fogueres presidida por David Olivares en 2025 y que permite a las comisiones permanecer por un máximo de dos años, sigue dejando opiniones divididas entre las entidades festeras implicadas durante su primer año de vida. Para algunas comisiones, ser parte de Séptima durante el pasado curso supuso un impulso económico y artístico para crecer y subir de categoría rápidamente; para otras, las expectativas no se cumplieron y dudan de su eficacia.

Tras el primer año, en 2026 la Séptima categoría contará, por el momento, con tres comisiones: Escritor Dámaso Alonso, Monjas Santa Faz y Parque Lo Morant. De las seis comisiones que se sumaron en 2025 -Puente-Villavieja, La Marina, Virgen del Remedio-La Paz, Plaza Lo Morant, Escritor Dámaso Alonso y Mercado Babel-, solo dos repetirán la experiencia.

Continuidad y nuevas incorporaciones

Para Escritor Dámaso Alonso, la decisión de continuar en Séptima responde a la busqueda de un equilibrio económico y organizativo. Cintia Albert, presidenta de la comisión, explica que continuarán en esta categoría para consolidarse y ganar fuerza. "Nos ha ido bien económicamente y ha sido un respiro, aunque seguimos con limitaciones por el presupuesto destinado al monumento, nos gustaría que fuera más similar al modelo de València. Este segundo año nos servirá para prepararnos antes de subir a Sexta en 2027", apunta Albert.

Para Juani Ranchal, presidenta de Plaza Lo Morant, este último año en Séptima ha servido como un período de adaptación y una experiencia positiva para la comisión. "Seguiremos un año más porque nos ha permitido coger aire y planificar con tranquilidad", señala Ranchal.

Sin embargo, algunas comisiones llegarán este año a Séptima categoría a consecuencia de los últimos cambios aplicados en la normativa municipal, que vincula el número de racós del que puede disponer cada comisión con la categoría en la que planta el monumento. Es el caso de Monjas Santa Faz, que baja desde Sexta al perder su segundo racó y no poder asumir una subida a Segunda categoría. "La plaza en la que estamos ubicados no tiene capacidad para albergar un monumento de Segunda, categoría con la que podríamos mantener el racó, nos dijeron que por seguridad solo podríamos subir a Cuarta. Estábamos en Sexta, y sin racó, nos vemos obligados a bajar a Séptima" lamenta Mari Ángeles Navarro, presidenta de la hoguera.

Comisiones que suben y las que se lo plantean

Aunque después de un año, otras comisiones han decidido abandonar la Séptima tras evaluar su situación económica y organizativa, como Virgen del Remedio-La Paz que subirá a Quinta en 2026, según confirma su presidente Aitor Mayor. "Somos más socios y podemos asumir la categoría superior. Séptima nos permitió empezar, pero ahora debemos avanzar", comenta Mayor.

Como esta, la hoguera La Marina regresa a Sexta tras un año de transición, con la categoría anterior recuperada y nuevas incorporaciones. "Fue un respiro económico y logramos un primer premio que nos dio confianza. Gracias a que hemos logrado más comisionados y más ingresos, volvemos a Sexta y esperamos seguir progresando”, apunta Laura Calero, presidenta de la comisión.

Mercado Babel, por su parte, planea ascender a Cuarta para impulsar la participación y atraer más socios. Su presidente, Eladio Moreno, asegura que la Séptima no les ha beneficiado tanto como esperaban. "Séptima nos resultó más un freno que un avance. Buscamos una categoría que nos permita crecer y dar visibilidad a la hoguera, aprovechando el espacio y la capacidad de nuestros comisionados", explica Moreno.

Otras hogueras aún no han decidido su categoría para 2026. Vicente González, de Puente-Villavieja, comenta que están evaluando opciones ante la proximidad del centenario de su comisión, la pérdida de sus racós por la nueva normativa municipal y la falta de recursos para subir a Segunda. "Estamos estudiando si subir a Sexta o permanecer en Séptima. Queremos asegurarnos de poder realizar el cambio adecuadamente porque lo má importante para nosotros es continuar en nuestro barrio para el centenario", señala González.