El Consell abre una nueva polémica por la lengua: el Valenciano podría ser optativa en Selectividad

“Iniciaremos el proceso para que los estudiantes valencianos puedan elegir examinarse de Castellano o Valenciano en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o elegir cuál de las dos notas computa con el objetivo de que ningún estudiante, por examinarse de una asignatura más, no pueda acceder a las universidades deseadas y a su verdadera vocación”. El reciente anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Debate de Política General "para acabar con la discriminación", ha vuelto a generar una gran división en la comunidad educativa por el lugar en el que queda la lengua cooficial en la enseñanza.

La medida, que para ser efectiva tiene que recibir el visto bueno del Ministerio de Universidades dirigido por Diana Morant (PSPV), llega solo unos meses después de la controvertida consulta de la lengua, enmarcada en la Ley de Libertad Educativa de José Antonio Rovira, para que los padres, y no los centros educativos, decidieran si sus hijos tienen que estudiar mayoritariamente en valenciano o en castellano. Un plebiscito que el PP defendió para acabar con la "imposición del valenciano", que polarizó a los progenitores y que acabó teniendo como resultado que seis de cada diez familias de la provincia votaran por el castellano.

Ahora, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (Fapa) mayoritaria de la provincia, la Gabriel Miró, firme defensora de la ley ligüística impulsada por el PP, sostiene que es de justicia que la lengua vernácula deje de ser obligatoria en Selectividad para que los estudiantes de la Comunidad Valenciana tengan las mismas oportunidades que los que viven en comunidades con solo una lengua oficial. Por contra, la Fapa Enric Valor y la Confederación Gonzalo Anaya, considera que se trata de un "nuevo ataque al valenciano" por parte del Gobierno de Mazón. En esta línea, el anuncio del jefe del Consell ha sido tildado de "barbaridad" por parte de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana (Adies-PV).

Igualdad de oportunidades

"Lo que no es justo ni es de justicia es que al final los alumnos de la Comunidad Valenciana se vean en desventaja con otros alumnos de otras comunidades", afirma Sonia Terrero, portavoz de la Fapa Gabriel Miró. En este sentido, añade que con el plan anunciado por el Consell este martes "se respeta el derecho y la libertad que tenemos que tener todos y, al final el alumno que quiera se examinará en la PAU justamente en las mismas condiciones que, por ejemplo, un alumno de Salamanca". Es más, desde este sector de las familias no solo aplauden la pretensión autonómica sino que se muestran "agradecidos de que por fin se vayan escuchando nuestras reivindicaciones" y defienden que en España haya una Evau (Evaluación de Acceso a la Universidad) única en todo el país para que todos los alumnos estén en las mismas condiciones.

El alumno que quiera se examinará en la PAU en las mismas condiciones que, por ejemplo, un alumno de Salamanca Sonia Terrero — Portavoz FAPA Gabriel Miró

Sin embargo, frente a esos argumentos, la Fapa Enric Valor y la Confederación Gonzalo Anaya advierten de que la normativa actual ya contempla los casos en los que un alumno puede solicitar la exención del valenciano en Selectividad y recuerdan que salvo en los casos indicados en la normativa que regula la exención del valenciano, "se entiende que todo el alumnado debe tener las competencias básicas en todas las asignaturas estudiadas y evaluadas. Ya sean las de la lengua (valenciano, castellano o lengua extranjera), como las específicas obligatorias y las de modalidad". Por este motivo, advierten que el plan de Mazón, es un "nuevo ataque a la lengua y a las instituciones valencianas".

También lo interpreta en un sentido similar la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana (Adies-PV). "No entendemos por qué hay normas a favor de disminuir el aprendizaje de nuestra lengua materna. Lo que hay que hacer es divulgar y favorecer nuestra lengua que es parte de nuestra característica y autonomía", señala el portavoz de esta entidad, Toni González Picornell.

Lo que tienen que hacer son políticas para que la calificación de los alumnos sea mejor en Valenciano Toni González Picornell — Presidente Adsies-PV

Para este colectivo, que el Valenciano sea una optativa en Selectividad y no obligatorio supone "restar oportunidades para aprender varias lenguas" y frente a la bajada de la nota media de los alumnos de la Comunidad en la PAU, a nivel general y de forma especial en la asignatura de Valenciano, defiende "hacer políticas para que la calificación de los alumnos sea mejor en Valenciano y, por lo tanto, esto repercuta en la nota media". Sin embargo, la asociación que representa a los directores de los institutos critica que, por el contrario, lo que está haciendo el Consell es ir "en detrimento" de la lengua cooficial en lugar de que "se mejoren ciertos aprendizajes y se saque el máximo potencial de cada persona en nuestra aulas".

Devaluar la lengua

También se ha posicionado sobre esta medida el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante (UA), que desconoce los indicadores con los que cuenta la conselleria para señalar a las materias lingüísticas como responsables de una calificación inferior del alumnado valenciano. "En cualquier caso, lo que sí está demostrado con datos es que el rendimiento académico mantiene una correlación directa con la inversión en educación; unas ratios menores en el aula o un plan de acogida para el alumnado recién llegado con los recursos necesarios son medidas que podrían mejorar esos resultados. Lo que no los mejorará es restringirles la formación", añaden sus integrantes.

En segundo lugar, el departamento de Filología Catalana se ampara en que la LUEV (Ley de uso y enseñanza del valenciano) establece que, al terminar la enseñanza, los estudiantes deberán dominar al mismo nivel valenciano y castellano. "Si no es así, y los alumnos tienen una competencia inferior en una de las lenguas (como se desprende de la propuesta del Gobierno valenciano), sería necesario que se adoptaran medidas para compensar ese desequilibrio y garantizar un dominio real de ambas lenguas", advierte. Además, este colectivo sostiene que si el Gobierno valenciano renuncia a alcanzar ese dominio real, desatiende sus obligaciones y oculta su incompetencia cuando propone dar a elegir a los alumnos entre examinarse de una lengua o de la otra.

Y por último, el departamento de la UA considera que hacer opcional la evaluación en Valenciano o Castellano en las pruebas de acceso a la universidad "supone, de facto, devaluar esas herramientas. Lo cual repercutirá en la competencia lingüística del alumnado en la lengua en cuestión".

