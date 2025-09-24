EU teme que Barcala impulse un nuevo centro comercial en Alicante: "Huele a operaciones del pasado"

Esquerra Unida-Podemos desconfía del último cambio urbanístico impulsado por el Ayuntamiento de Alicante para modificar el uso de 80.000 metros cuadrados en el norte de la ciudad. El expediente iniciado por el gobierno local busca suprimir el uso industrial para favorecer el terciario, lo que para los progresistas "huele a operaciones del pasado" y podría ser "una tapadera" para impulsar un nuevo centro comercial que afecte negativamente a los negocios locales.

El grupo municipal advierte de "la incoherencia del equipo de gobierno del Partido Popular en materia de suelo industrial". Según su portavoz, Manolo Copé, mientras el alcalde Luis Barcala y la concejala Mari Carmen de España "llevan años lamentándose de la escasez de parcelas para la implantación de empresas", ahora aprueban una modificación urbanística "que suprime exactamente 80.055 metros cuadrados de uso industrial, reduciéndolo del 67 % previsto al 0 %".

Sin apoyo

Para Esquerra Unida-Podemos, este cambio de uso "huele a operaciones del pasado". Al respecto, el portavoz de la formación ha advertido de que "si lo que pretende el PP es utilizar la recalificación como tapadera para otro centro comercial" no podrá contar con su apoyo. "Con lo que sí pueden contar es con la vigilancia firme de nuestro grupo, que ya ha demostrado en la historia reciente de esta ciudad que no tolera la corrupción ni el urbanismo especulativo", ha manifestado Copé. "Cada nuevo macrocentro comercial es un golpe directo al pequeño comercio de barrio, que resiste a duras penas frente a las grandes superficies y necesita políticas que lo protejan, no que lo arrinconen", ha zanjado.

El edil recuerda que el propio Barcala, cuando era portavoz del PP en la oposición, acusaba al entonces alcalde Gabriel Echávarri de poner en riesgo el futuro de empresas como SEUR o Jimten por la falta de suelo en Las Atalayas. "Hoy es él quien recorta suelo productivo en Alicante mientras las empresas siguen mirando a otros municipios para poder expandirse", incide el de EU-Podemos. Además, Copé resalta que "el propio expediente reconoce que ya se están adaptando las decisiones urbanísticas a un nuevo Plan General del que no existe documento inicial estratégico" ni borrador público. "Prometieron enseñarlo este verano, no lo han mostrado, apenas se ha podido opinar y ya se están colando decisiones que hipotecan el futuro de la ciudad. Es gobernar a espaldas de Alicante", afirma.