Faltan profesores en Alicante: Educación defiende que ha cubierto el 80 % de las bajas

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 80 % las bajas de profesorado que ha cubierto en las dos primeras semanas de curso, frente a la falta de 312 docentes en la provincia de Alicante, según ha cifrado el STEPV, situación que se extiende a Valencia y Castellón. Este problema está teniendo consecuencias directas en más de 6.000 alumnos alicantinos, pues algunos no están teniendo clase de determinadas asignaturas, como por ejemplo inglés.

La Administración autonómica no ha aclarado cuándo resolverá esta situación, pero se ha amparado en que la falta de profesores no es algo inédito. "La situación de este año es idéntica a la del año pasado, y a la del anterior, y a la del anterior, y a la del anterior. Es decir, que no hay ninguna singularidad este año. Nada que justifique una protesta singular. Y eso se puede comprobar, porque hay un histórico. Es una situación de principio de curso", ha justificado el director general de Personal Docente, Pablo Ortega.

Según el responsable educativo, desde que comenzó el curso, han hemos cubierto, en primer lugar, todas las vacantes de jornada completa y después las vacantes de jornada parcial. También ha garantizado que han cubierto todas las reducciones de jornada.

"No hay ninguna singularidad este año. Nada que justifique una protesta singular" Pablo Ortega — Director general de Personal Docente

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

100 unidades nuevas

Además, en su defensa de la gestión autonómica, el departamento de Rovira se ha escudado en que "el sistema educativo valenciano es un sistema muy dinámico porque en dos semanas de curso hemos abierto ya 100 nuevas unidades en escuelas de Infantil y Primaria".

Según Ortega, la conselleria ha dado prioridad a habilitar aulas para alumnos recién llegados y que después se han empezado a cubrir bajas. "Estamos hablando de que, aproximadamente, cada unidad requiere un profesor, un profesor y medio, a veces dos profesores. Estamos hablando de que en tan solo dos semanas es como si se hubieran inaugurado ocho colegios en toda la Comunidad".