FP en Alicante: los profesores expertos estallan contra el recorte horario del 41 %

Los profesores expertos que imparten Formación Profesional (FP) han vuelto a estallar contra la Conselleria de Educación porque siguen sin ser contratados y, por lo tanto, sin impartir clase, y por el recorte de su salario en un 41 %. A día de hoy, calculan que 165 especialistas en la provincia de Alicante están sin incorporarse, mientras que en la Comunidad Valenciana estiman que son más de 500.

El personal que enseña tareas muy concretas a los estudiantes de ciclos formativos ha emitido un comunicado en el que alerta de que la conselleria "precariza las condiciones de contratación del profesorado experto de Formación Profesional y especialistas de enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas". Advierten de que el nuevo decreto 97/2025 recorta sus horas de contratación y salarios, lo que ha generado malestar en el colectivo docente.

En concreto, señalan que la nueva normativa implica que el profesorado experto y especialista será contratado con un recorte horario aproximado del 41% respecto a años anteriores, lo que conlleva una reducción salarial en la misma proporción. En este sentido, el departamento de José Antonio Rovira justifica el recorte con la eliminación de funciones que estos docentes dejarán de desempeñar, como programaciones, reuniones de coordinación, claustros, preparación de talleres, evaluación de actividades fuera del aula, gestión de materiales o visitas al sector productivo. Sin embargo, critican que "no se ha determinado quién asumirá estas tareas imprescindibles para garantizar la calidad de la enseñanza".

Por otro lado, vinculan el retraso en la contratación, que ha dejado a más de 1.500 alumnos de la provincia sin clases, con un "proceso de creación y baremación de bolsas de trabajo plagado de errores y retrasos, iniciado hace un año con la justificación de adaptarse a la Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional".

Para este colectivo, otro punto conflictivo del decreto 97/2025 son los requisitos para acceder a la bolsa de trabajo, ya que se exige haber estado activo en el sector productivo, fuera del ámbito docente, al menos dos de los últimos cuatro años. "Esto excluye a numerosos expertos con más de 20 años de experiencia docente a jornada completa, que no han podido compatibilizar su labor en la educación con la actividad en el sector productivo", lamentan los profesores especialistas.

Con estas condiciones, los expertos vaticinan que la FP "corre el riesgo de perder a un gran número de formadores altamente cualificados, cuya experiencia profesional y docente resulta imprescindible para la impartición de módulos muy específicos". Y es que este personal enseña a los alumnos tareas tan específicas como la lengua de signos, construcción de hogueras, albañilería o soldadura, entre otros, requieren de personal experto que no puede ser sustituido por el profesorado técnico.

"Este personal es esencial para que el alumnado de FP adquiera las competencias profesionales necesarias y domine procesos específicos del sector productivo", agrega el comunicado.

Ante todo ello, el profesorado experto percibe que su labor "no está siendo reconocida por la Administración, lo que genera un sentimiento de agravio y vulneración de derechos". Estas circunstancias, según el colectivo, afecta "gravemente tanto a la continuidad del servicio que prestan, como a la formación del alumnado de FP y a la calidad de los ciclos formativos del sistema público de educación".