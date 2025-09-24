Lo que gana un médico de Primaria en Alicante

No es de extrañar que los médicos de la provincia de Alicante se quieran ir a trabajar a Reino Unido, donde sus homólogos, al menos en el caso de los profesionales hospitalarios, perciben salarios entre 90.000 y 150.000 euros anuales; por no hablar de Australia, donde en 2023 se ofertaban sueldos entre 200.000 y 240.000 euros al año; o Estados Unidos, donde los emolumentos medios están entre 189.000 y 370.000 dólares al año.

Sobre todo los profesionales de Atención Primaria que, además de tener agendas con el doble de pacientes de lo aconsejado por las sociedades científicas y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), superando los 50 al día y con jornadas de hasta 65, cobran menos que los especialistas hospitalarios. Estos generalmente ganan más, en parte debido a mayores complementos por destino, aunque sus tarifas de guardia pueden ser más bajas.

Los emolumentos varían significativamente según factores como la especialidad, los trienios (antigüedad) y la ubicación.

Tablas de la Conselleria de Sanidad

Un amplio abanico que se refleja en las tablas de la Conselleria de Sanidad correspondientes a 2024, según las cuales los médicos de Primaria ganan de media entre 34.524 y 48.101 euros anuales en la provincia.

Pueden tener ingresos adicionales provenientes de los "cupos" (cuotas de pacientes), aunque el sueldo base es el mismo para todos y se sitúa en 1.326 euros.

Esto supone, según esas tablas, entre 2.560 euros mensuales brutos y 3.530 euros pues la cantidad aumenta con complementos como el de destino, los específicos (la dedicación, la especial responsabilidad y la dispersión geográfica), con la atención continuada o la paga extra. Si se le descuenta la retención de Hacienda, a su bolsillo llega entre 1.792 euros y 2.471 euros aproximadamente.

Guardias

La cuestión con las guardias, que muchos facultativos, sobre todo los más jóvenes, realizan para mejorar su situación económica, es que en general cotizan en el tramo del 45%, con lo que casi la mitad se lo lleva Hacienda. "Si pone 26 euros la hora en realidad al bolsillo te llegan 13 euros, con lo cual el precio de lo que te estás llevando es una miseria", apunta Rafael Pérez, facultativo especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y delegado del Sindicato Médico CESM-CV.

La variabilidad de sueldos es más alta en Primaria que en Hospitalaria, señala, pues en función del centro de salud donde trabajen pueden percibir 300 euros más de sueldo mensual, y no es lo mismo lo que cobra un residente, que quien lleva cinco años trabajando o tienen una antigüedad de 30.

En el caso de los pediatras, la horquilla, según las tablas de la Conselleria de Sanidad, también va desde los 2.560 euros brutos al mes a 3.530 euros.

Especialistas hospitalarios

En cuanto a los hospitales, los especialistas perciben, con guardias, entre 71.135 euros anuales brutos (48.164 euros netos al bolsillo) y 95.649 euros los que más cobran (62.130 netos), correspondientes a cargos directivos, jefes de departamento y otros, según un estudio realizado por la Fundación Centro de Estudios SIMEG (Sindicato Médico de Granada) "Vicente Matas" con datos de 2024.

Sin guardias, la cantidad baja y oscila entre 53.195 euros brutos (37.438 netos); y 77.709 euros (52.262 netos). Es decir, que con ellas consiguen en algunos casos más de una quinta parte de su sueldo.

Al mes, según este informe, un facultativo hospitalario gana, sin guardias, entre 2.691 euros y 3.896; y con guardias, entre 5.370 euros brutos al mes y 7.322. Sin ellas, las retribuciones fijas al mes de los médicos de hospital de la Comunidad Valenciana van de 3.875 euros a 5.827.