Manifestación en Alicante tras el ataque a la Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza: "Paremos el genocidio"

Vecinos y agrupaciones (entre las que se encuentran BDS País Valencià y Alacant Per Palestina) se han concentrado a las 20.00 horas de este miércoles en la antigua aduana de Alicante para denunciar los ataques sufridos por la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza. Al menos han sido 200 las personas se han reunido junto al Meliá para protestar tras los ataques que Israel ha lanzado contra los cooperantes, con un total de "13 explosiones", según han manifestado. Con pancartas y proclamas que resumían una idea clara, "paremos el genocidio sionista" o "son hospitales, no bases militares", los manifestantes han denunciado una vez más la situación que sufre el estado de Palestina. También esta misma tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España enviará un buque militar a proteger a los integrantes humanitarios y las ayudas. Italia también ha anunciado a lo largo del día de hoy que enviará una fragata para proteger a los cooperantes.

Ataque a la flotilla

"Estuvimos de guardia hasta las cinco de la mañana porque no sabíamos cómo iba a acabar la noche. Yo pude ver en directo unas cinco explosiones del total de 13 que ha habido", ha explicado a EL PERIÓDICO (del mismo grupo de INFORMACIÓN) Juan Bordera, diputado valenciano por Compromís.

Protesta en Alicante tras el ataque a la Flotilla que envía ayuda humanitaria a Gaza. / RAFA ARJONES

"Embargo de armas real"

El pasado 14 de septiembre se organizaba una "Vuelta ciclista por Palestina" donde cientos de manifestantes se subieron a sus vehículos para llevar la protesta a través de un circuito organizado por la ciudad de Alicante que desembarció en la Montañeta, donde hubo un homenaje a los fallecidos por los bombardeos y se leyó un manifiesto. Las peticiones, las mismas: el fin del ataque indiscriminado contra civiles, y el embargo de armas a Israel cuyas primeras medidas se anunciaban esta semana desde el Gobierno en forma de un decreto-ley. Sin embargo, desde los colectivos alicantinos hoy han pedido dar un paso más allá y hacer efectivo "un embargo de armas real y no palabrería diplomática".