Acceso clínico sin barreras: los médicos de Alicante podrán consultar el historial de los mayores de geriátricos

Los médicos de la Comunidad Valenciana tendrán acceso al grado de dependencia de los usuarios de los geriátricos y los servicios sociales podrán conocer el historial y características clínicas de los mayores de las residencias a través de la integración sociosanitaria que anunció este martes en el transcurso del Debate de Política General el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Algo que se echó de menos en la pandemia de covid.

Esta integración consiste en que la tarjeta sanitaria SIP pueda ser utilizada también en los servicios sociales tras haber terminado "con éxito", dijo, la experiencia piloto desarrollada al respecto en la provincia de Alicante.

Demanda histórica

"Es algo muy positivo. La integración sociosanitaria es una propuesta que teníamos desde hace tiempo", señala la doctora ilicitana Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVamFiC). De este modo, añade, los pacientes de las residencias estarán conectados con el sistema sanitario y viceversa.

"Es muy necesario y pertinente. Se da la circunstancia que son pacientes nuestros pero desconocemos de qué prestaciones sociales están siendo beneficiados. No tenemos ahora alcance a la historia sociosanitaria y perdemos mucha información", asegura.

¿Con los mismos médicos?

Medina advierte, no obstante, que para llevar a cabo esta integración se necesita reforzar los centros de salud con médicos, enfermeras y medios técnicos. "Una residencia es una casa grande donde viven muchos pacientes empadronados en nuestros centros de salud y somos sus médicos de cabecera. Tenemos que tener tiempo en agenda para irles a ver y evitar ingresos y pruebas y medicación improcedente".

La falta de médicos es una traba a este proyecto que, afirma la doctora, se solucionaría mejorando las condiciones laborales del personal para atraer a profesionales.

Para integrar la SIP en el sistema de dependencia habrá que reforzar el personal de los centros de salud

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) valora el uso compartido de la tarjeta SIP con los Servicios Sociales. “El conocimiento por parte del médico del grado de dependencia o la situación sociosanitaria del paciente puede aportar una perspectiva útil en la consulta. Los condicionantes sociales y económicos influyen de forma determinante en la salud, y disponer de esa información, si se integra de forma automatizada como un indicador puede enriquecer el abordaje asistencial, siempre que no implique una sobrecarga añadida para una Atención Primaria ya al límite de su capacidad”, ha destacado el dirigente colegial, el doctor Hermann Schwarz.

La entidad recuerda que la función del médico no es asumir tareas propias del sistema de protección social. "Podemos derivar, orientar, detectar situaciones de riesgo… pero no nos corresponde realizar tareas administrativas del ámbito social, o asumir tareas de gestión o verificación de las prestaciones sociales de un paciente, por ejemplo. Necesitamos más información sobre lo que el sistema puede aportar en datos estructurados del ámbito familiar o socioeconómico, y qué carga de trabajo supondrá para el médico cumplimentar esos datos, en caso de que esa sea la idea", ha subrayado.

Con el visto bueno de los geriatras Geriatras como el alicantino José María Gómez-Reino considera que la integración sociosanitaria evitaría confusiones. El pero está en el tiempo en que se tarde en actualizar los informes de dependencia. "Eso es lo más importante; informes de dependencia no actualizados no servirían de mucho y podrían confundir al médico que los consulta. Para que esa idea, que es buena, funcione, hay que actualizarlos de manera periódica y sin que pase mucho tiempo; un paciente geriátrico puede pasar de válido a dependiente en un ingreso hospitalario", concluye.

Información completa

Mazón también avanzó que la historia clínica única se extenderá a todos los departamentos de salud de la Comunidad progresivamente a partir de octubre. "En pleno siglo XXI no tenía sentido que nuestros centros de salud no estuvieran interconectados para facilitar tanto la labor de los facultativos como la atención a los pacientes", dijo.

El Colegio de Médicos también valora de forma positiva la implantación de esta medida, "representa un paso importante hacia una atención sanitaria más eficaz, coordinada y centrada en el paciente.

“La unificación de la historia clínica puede suponer una mejora real para médicos y pacientes: permitirá evitar la repetición de pruebas innecesarias, aportará una mayor continuidad asistencial y facilitará que todos los médicos que intervienen en un proceso diagnóstico tengan acceso a la información completa del paciente. También contribuirá a una mayor agilidad en la toma de decisiones clínicas y una atención más segura para nuestros pacientes”, considera este representante.

Protección de datos

Esta iniciativa está alineada con el modelo de Espacio Europeo de Datos de Salud, que persigue que la información sanitaria del paciente le acompañe a lo largo de su recorrido asistencial, incluso en otros países de la UE. Es una línea de trabajo que, desde la Organización Médica Colegial se respalda como necesaria, también a nivel nacional, con una historia clínica única accesible. La visión integral del paciente, la unificación, facilita un abordaje clínico más completo y coordinado entre los distintos niveles asistenciales.

El único, pero es la protección de datos, que "debe ser una prioridad". "Cualquier avance tecnológico que mejore la calidad asistencial debe contar con todas las garantías éticas, jurídicas y técnicas en el tratamiento de los datos clínicos. Se trata de información especialmente sensible que requiere estrictos controles de acceso, seguridad tecnológica y trazabilidad", concluye Schwarz.