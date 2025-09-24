Los médicos de Familia rechazan el nuevo modelo de productividad de la Conselleria de Sanidad

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), a través de su junta directiva y consejo asesor, ha manifestado públicamente su rechazo al nuevo modelo de productividad complementaria establecido por la Conselleria de Sanidad mediante la resolución de 29 de julio de 2025, tal y como expresan en un comunicado que afecta a los profesionales médicos de los centros de salud de toda la Comunidad Valenciana.

En este sentido, Sanidad anunció a principios de verano la puesta en marcha en septiembre de un nuevo modelo de productividad por el logro de objetivos del personal sanitario complementario al actual "para reforzar la gestión clínica ante los retos actuales del sistema sanitario público".

La Generalitat introduce desde este mes unos indicadores cuyo cumplimiento será imprescindible para que el acuerdo con cada unidad asistencial sea evaluado

Cuantías

Según se conoció en su día, la resolución que regula el modelo establece las fórmulas de cálculo de las cuantías de los incentivos económicos, que serán proporcionales al grado de cumplimiento de objetivos, con importes máximos de entre 960 euros y 6.000 euros al semestre, según categorías profesionales y puntuación alcanzada. Se implantarán criterios de gestión clínica, de esfuerzo individual y de diferenciación en el trabajo de las distintas categorías que serán evaluados por departamentos y unidades asistenciales, explicaron desde Sanidad. El incentivo complementario variable se abonará en el primer semestre de 2026, en función del grado de consecución.

Desde la sociedad científica SoVaMFiC se considera que el programa no mejora la calidad de la atención al paciente en Atención Primaria, es irrealizable y puede resultar contraproducente. La entidad entiende que los indicadores que se utilizan no son válidos, como es el caso del indicador “llave” basado en la demora en las citas, que "no refleja la demora real de los pacientes ante la solicitud de atención en Atención Primaria ni la calidad asistencial real" en el primer sector asistencial.

Metas inalcanzables

Asimismo, ven que apunta a metas inalcanzables. "Se plantean objetivos poco realistas, como el control de diabetes con HbA1c <7% (en pruebas de hemoglobina) en el 70% de pacientes, sin atender a la evidencia científica".

También son críticos con el enfoque economicista y sostienen que "varios indicadores miden únicamente gasto en medicamentos, material sanitario o incapacidad temporal, sin vincularse con la salud de los pacientes".

"Es necesario diseñar un sistema de incentivos justo, transparente y basado en la evidencia, que realmente contribuya a mejorar la calidad asistencial y la salud de la población" Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Impacto negativo

El colectivo avisa del impacto negativo que creen que la medida tendrá en la asistencia: "el modelo puede reducir el tiempo dedicado a prevención, atención domiciliaria, docencia e investigación, pilares de la Medicina Familiar y Comunitaria".

La recomendación a los profesionales, como los médicos de familia y equipos de Atención Primaria, es no adherirse ni firmar los indicadores del acuerdo y dejar constancia en acta de su rechazo.

Llamamiento

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria solicita la creación de una mesa técnica de trabajo con participación profesional y científica "para diseñar un sistema de incentivos justo, transparente y basado en la evidencia, que realmente contribuya a mejorar la calidad asistencial y la salud de la población".

Esta entidad es la sociedad científica más numerosa de la Comunidad Valenciana, con una amplia trayectoria en docencia, investigación y defensa de la calidad asistencial en la Atención Primaria.