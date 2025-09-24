El Nou Manolín se lanza a la caza del Peret en Alicante

Dos históricos de Alicante que podrían terminar yendo de la mano. Grupo Gastronou (Nou Manolín, Piripi y Pópuli) participará en la puja por hacerse con la gestión del antiguo Peret, en la Explanada, y planteará una propuesta basada en elaboraciones propias con ingredientes de proximidad.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la conocida marca hostelera busca extender su oferta de locales en la capital alicantina, para lo que prepara una ampliación de servicios con la apertura de un nuevo obrador. Dado que uno de los requisitos para adjudicarse la concesión del quiosco es la venta de productos artesanos, Gastronou aportará una propuesta basada en elaboraciones propias con ingredientes de proximidad en unas nuevas instalaciones pensadas específicamente para ello.

De esta manera, el objetivo de la mercantil familiar es reconvertir el local de la enoteca Vadevins, ubicado en la calle Castaños junto al Teatro Principal, en una heladería con obrador propio. Así, esperan poder abastecer a sus negocios (en los que ya se sirven elaboraciones propias desde hace más de seis meses) de productos como horchata, granizados y más de 25 sabores distintos de helado. Todo ello, con materias primas (turrón, mantecado, café tostado...) cosechadas o producidas lo más cerca posible de Alicante, cerrando una oferta de máxima calidad.

Planes de negocio

El proyecto que Gastronou quiere implementar en el antiguo Peret busca preservar la esencia del establecimiento, conservando su identidad como heladería-cafetería. Por ello, pese a que el pliego contempla la posibilidad de emplear plancha u horno, la intención es reducir la carta a los productos típicos de este tipo de negocio, limitando estas elaboraciones a productos como fartons, pan brioche o croissants.

Del mismo modo, tampoco está previsto que, en caso de conseguir la adjudicación, el futuro negocio ofrezca combinados alcohólicos o cócteles. El plazo para la presentación de ofertas a la licitación permanecerá abierto hasta el próximo 20 de octubre. El canon mínimo sería de 1,26 millones para los primeros siete años, que se extendería a 2,49 contando las posibles prórrogas. Las ofertas deben superar esa cantidad mínima.

En cualquier caso, pese a que el Kiosco Peret ha sido durante más de un siglo un punto de encuentro en la Explanada de Alicante, ya no se llamará Peret. Fundado en 1916, forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones que han pasado por allí para tomar horchata, helados o refrescos. El local se ha entrelazado con la identidad de la ciudad, convirtiendo en un "ritual" habitual llevar allí a los visitantes, mientras que las familias acudían los domingos y personajes populares querían de primera mano el emblemático rincón.

Sin embargo, la reapertura del local tras la salida de la anterior concesión no traerá de vuelta, ya con la mente en 2026, un nombre que tantos alicantinos asocian con sus historias personales, con una excepción. El motivo es estrictamente jurídico. "Peret" está registrado como marca, lo que impide que el nuevo adjudicatario pueda utilizarlo para su negocio, salvo que esté vinculado al titular de la marca, de la familia Fuster García, apellidos vinculados al kiosco original.