Así será la nueva hoguera de La Albufereta: comisionados, calles y expectativas

Alicante se prepara para recibir en 2026 una nueva hoguera que se sumará al panorama festero de la ciudad: la hoguera Albufereta. Tras años de compartir amistad y pasión por las fiestas, un grupo de festeros ha decidido unir fuerzas y plantar una nueva comisión en la ciudad de Alicante, que alcanzará el próximo año las 92 entidades festeras. "Han sido meses locos", confiesa su presidenta, Julia Ñeco. "Desde que terminaron las hogueras, estábamos pensando en crear una. Somos un grupo de amigos que antes estábamos en otra comisión y nos dio pena perdernos cada uno en lugares distintos y, después de darle muchas vueltas, nos hicimos para adelante", destaca.

La comisión, que se instalará en el barrio que le da nombre, ha solicitado ubicarse en la esquina de la calle Colonia Romana con calle Olimpo, junto a un parking público del polideportivo, la única zona libre dentro de los distritos actuales y que permitirá que el barrio cuente con un nuevo monumento. Muchos de sus integrantes provenían de la comisión Escritor Dámaso Alonso, pero querían conservar la cercanía de sus amistades y recuperar la alegría de organizar juntos la fiesta. "Hace unos meses parecía un sueño y hoy ya somos hoguera. Me da orgullo estar al frente de este proyecto", confiesa Ñeco.

Actualmente, la hoguera la Albufereta cuenta con 34 comisionados y ya tiene belleza adulta, dama adulta y espera completar los cargos infantiles. Su meta no es ser la hoguera más grande, sino una comisión familiar y cercana con el barrio. "Queremos que la gente se anime y que nuestro proyecto crezca. Lo más importante es que el barrio sepa quiénes somos y que los días de hogueras todo pueda salir bien. Las hogueras no son solo cinco días del año, son 365 y hay muchos momentos para disfrutar y compartir con todo el vecindario", explica Ñeco.

Precisamente, para la nueva comisión diálogo con los vecinos es una prioridad y, por ello, buscarán acercarse a la asociación de vecinos, dar a conocer sus planes y garantizar una convivencia armoniosa. Al mismo tiempo, trabajan en la elección del artista del monumento y ya tienen claro que plantarán en Sexta categoría. "El monumento es lo esencial. Cuanto más bonito sea, más ilusión y esfuerzo reflejará, y eso es lo que queremos que sienta el barrio al verlo quemar", afirma la presidenta.