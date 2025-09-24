Los policías de Alicante: sin más cascos de protección pero en coches nuevos

Novedades en el equipamiento de la Policía Local de Alicante: el Ayuntamiento acuerda adquirir nuevos vehículos patrulla y materiales de protección, mientras el lote para hacerse con 55 cascos de protección queda desierto.

Este miércoles, la Mesa de Contratación ha preadjudicado el suministro de vestuario especializado para la Policía Local, dividido en cuatro lotes: chalecos antibalas, cascos para motoristas, escudos antidisturbios y cascos de protección para intervenciones. Además, también se ha concretado la compra de cerca de una treintena de coches patrulla.

El suministro de los vehículos se producirá mediante arrendamiento financiero (conocido como leasing) para incorporar al cuerpo 27 unidades híbridas tipo SUV, con el objetivo de renovar una flota que acumula múltiples quejas de los agentes por el estado de los coches. El contrato se adjudicará a la mercantil Transitel S.A., que ha presentado la mejor oferta al concurso público por 1,71 millones de euros. Los nuevos vehículos se incorporarán al servicio, que este año ya ha sumado otros 18, además de 10 motocicletas adquiridas a finales del pasado por otros 1,1 millones de euros.

Sin cascos

En la misma reunión de la Mesa de Contratación se han preadjudicado hasta tres lotes para la adquisición de material específico para la Policía Local. El primero de ellos, para la compra de chalecos antibalas, anticorte y antipunzón con funda interior y exterior, con un presupuesto base de 180.000 euros. El segundo, para cascos de motorista con bluetooth integrado y decoración personalizada, por 51.000 euros. El último, para escudos antidisturbios con el rótulo "POLICIA" y bolsas porta-escudo, por 6.000 euros.

En cambio, ha quedado desierto el tercero de los lotes, con el que se pretendía incorporar 55 nuevas unidades de cascos antidisturbios y porta-cascos, con un presupuesto base de 28.000 euros. Este contrato no ha podido adjudicarse al no haberse presentado ninguna empresa al concurso público.