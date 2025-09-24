El PP de Alicante pide paz en el "conflicto" entre Israel y Palestina sin hablar de genocidio ni masacre

El Partido Popular de Alicante reclamará "paz en Oriente Medio" ante el Pleno municipal. Lo hará, eso sí, evitando términos como "genocidio" o "masacre", que sí acuñan desde la ONU o incluso el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. La iniciativa de la formación que dirige Luis Barcala, que llega por la vía de urgencia tras otras dos registradas por Compromís y EU-Podemos, emplea un lenguaje equidistante que condena los ataques "procedan de donde procedan" y aboga por el "mutuo entendimiento".

Este mismo miércoles, a menos de 24 horas de que se celebre la sesión ordinaria del mes de septiembre, el grupo popular ha registrado una declaración institucional "en defensa de la paz en Oriente Medio". El documento, suscrito por la portavoz del grupo, Mari Carmen de España, lamenta "las graves consecuencias para la paz" que trae consigo "la persistencia del conflicto". Además, reclama un "acuerdo de paz justo y amplio entre Israel y Palestina".

En las menos de treinta líneas en que se extiende el texto, la formación popular se refiere en todo momento a ambos bandos por igual, sin atribuir diferentes grados de responsabilidad y esquivando calificativos como "genocidio" o "masacre". Todo ello, el mismo día en que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), sí ha condenado el "genocidio" en Gaza, tras aceptar un minuto de silencio en el Parlamento autonómico a propuesta de los socialistas gallegos.

En cambio, la iniciativa de los populares alicantinos se limita a considerar "prioritaria" la necesidad de "garantizar la seguridad para toda la población" así como del "reconocimiento mutuo en toda la zona". Al mismo tiempo, el grupo de Barcala plantea que el Ayuntamiento reclame "que se atienda la crisis humanitaria" y manifieste que "el fin del conflicto israelo-palestino es imperativo para la paz". Además, la iniciativa del PP incluye un acuerdo para defender el "alto el fuego" junto con "la liberación de los rehenes israelíes y de presos palestinos".

Cambios de discurso

La redacción de la declaración institucional del PP choca frontalmente con la posición de la Organización de las Naciones Unidas, que considera que "Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza", puesto que "ha matado, causado lesiones físicas o mentales graves, sometido deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedido la natalidad" en la zona.

De hecho, incluso el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su posición sobre el conflicto recientemente: "La masacre de civiles debe parar en Gaza, y los civiles palestinos no son terroristas", advirtió. Este mismo miércoles, el PP gallego también ha valorado el "genocidio", aunque con rectificación incluida. A primera hora, tras una petición de los socialistas regionales para guardar un minuto de silencio en la sesión de control, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que su formación había permitido el homenaje siendo perfectamente consciente". Poco después, el diputado Roberto Rodríguez ha remarcado que el PP gallego "no comparte” esta "calificación jurídica", aunque ha terminado autorizando la muestra de respeto.

Propuestas enfrentadas (sin el PSOE)

La declaración institucional del PP alicantino llega a última hora y después de que otras dos formaciones, Compromís y EU-Podemos, hayan registrado sendas iniciativas para condenar lo que sí han catalogado abiertamente como "genocidio" por parte del gobierno de Israel.

Los valencianistas sostienen que "las cifras del horror hablan por sí solas" y apuntan que Alicante, hermanada desde 1990 con la ciudad israelí de Herzliya, "no puede permanecer indiferente". Por su parte, EU-Podemos, recuerda el pasado de la capital de la provincia, con la salida del buque Stanbrook hacia el exilio, por lo que considera que existe la "responsabilidad moral de levantar la voz" mientras la situación en Gaza es "insostenible".

De los partidos políticos con representación en el pleno de Alicante, Vox y el PSOE son las únicas formaciones que no han registrado ninguna propuesta respecto al conflicto para que sea debatida este jueves. En el caso de los socialistas, pese a su presencia reiterada en manifestaciones en defensa de Palestina, la decisión choca con la postura defendida por el partido a nivel nacional, y especialmente por el presidente Pedro Sánchez, que ha condenado el genocidio de Israel y defendido el reconocimiento del Estado Palestino a nivel internacional.