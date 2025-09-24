Premios Turismo 2025: un homenaje al motor económico de la provincia

El turismo, motor económico y social de la Comunidad Valenciana, tendrá el próximo martes 30 de septiembre su cita más especial: la Iª edición de la Gala de Premios Turismo 2025, organizada por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica. Una gala que nace con una misión clara: reconocer a los principales referentes del sector turístico en la provincia de Alicante, un territorio que en 2024 batió todos los récords al recibir cerca de 30 millones de visitantes, el mejor dato de su historia.

Con más de 280.000 empleos vinculados directamente al turismo, este sector no solo sostiene buena parte de la economía local, sino que además proyecta la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo. La gala llega, por tanto, para poner en valor el esfuerzo, la innovación y la calidad de las empresas y profesionales que hacen posible este éxito.

Un escenario único: el MSC Musica

El evento se celebrará en un marco excepcional: el MSC Musica, uno de los buques insignia de MSC Cruceros, que acogerá a los invitados en el Puerto de Alicante (Muelle 14). El barco se convertirá en un gran escenario para una jornada que combinará la emoción de los reconocimientos con una experiencia diferente, a bordo de un crucero de lujo.

La agenda de la gala arrancará a las 10:30 horas con la entrega de acreditaciones a los asistentes. A las 11:00 está previsto el embarque, que dará paso al momento más esperado: la entrega de premios a las 11:30 horas, donde se conocerán a los 16 galardonados en distintas categorías que abarcan la amplia diversidad del sector turístico alicantino.

El acto concluirá con un almuerzo en el restaurante Belle Epoque, en el Muelle 6, a partir de las 13:00 horas, para desembarcar una hora más tarde y cerrar oficialmente esta primera edición de los premios.

Reconocimiento al esfuerzo

Los Premios Turismo 2025 nacen con vocación de continuidad y con la intención de convertirse en un referente anual. Los galardones buscan dar visibilidad al talento, la resiliencia y la capacidad de innovación de las empresas y profesionales turísticos, en un contexto donde la sostenibilidad y la competitividad son claves.

El turismo en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana es mucho más que sol y playa. Es gastronomía, cultura, tradición, deporte, naturaleza y hospitalidad. Cada uno de los galardones pretende reflejar esa riqueza y diversidad que hacen del territorio uno de los destinos más apreciados de España y de Europa.

Así, la Iª edición de los Premios Turismo será también una celebración de todo lo que representa el turismo para la Comunidad Valenciana: dinamismo económico, cohesión social y proyección internacional. Un homenaje merecido a quienes hacen posible que millones de visitantes elijan cada año este rincón del Mediterráneo.