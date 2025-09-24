El tiempo en Alicante: el otoño refresca las noches en gran parte de la provincia

El tiempo en Alicante comienza a mostrar los signos de la temporada otoñal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy en la provincia de Alicante un día de cielos nubosos, temperaturas suaves y viento flojo del este. La gran diferencia estará en las noches: mientras en las comarcas de interior habrá que empezar a taparse para dormir, en la franja sur costera todavía resiste la noche tropical, con mínimas que no bajan de los 20 grados.

No se esperan lluvias reseñables y Aemet confirma que no hay riesgo de incendios en toda la provincia.

El tiempo en Alicante

En Alicante ciudad, el día arranca con cielos nubosos y ambiente húmedo por la brisa del este. Las máximas rondarán los 26 grados, pero lo más destacable será la bajada nocturna: con 17 grados de mínima, la capital empieza a despedirse de las noches veraniegas y a sentir los primeros pasos del otoño.

El tiempo en Elche

En Elche, las nubes se imponen desde primera hora y acompañarán durante toda la jornada. El termómetro alcanzará los 26 grados, aunque la mínima quedará en 15. Aemet señala que aquí todavía se mantiene la noche tropical en zonas cercanas a la costa, por lo que la ciudad vive a medio camino entre el final del verano y el arranque del otoño.

El tiempo en Benidorm

Benidorm conserva su particular microclima. La mañana comienza despejada, pero a lo largo del día irán apareciendo nubes altas que no impedirán disfrutar del paseo marítimo. Con máximas de 24 grados y mínimas de 18, la ciudad turística experimenta noches cada vez más suaves, reflejo del cambio de estación.

El tiempo en Elda

En Elda, la nubosidad se mantendrá prácticamente todo el día, dejando un ambiente fresco y agradable. La máxima será de 24 grados, pero la mínima caerá hasta los 14, uno de los valores más bajos de la provincia. Aquí el otoño ya se deja sentir con claridad y las noches empiezan a pedir abrigo ligero.

El tiempo en Torrevieja

En la costa sur, Torrevieja vuelve a ser protagonista por su resistencia al frescor otoñal. El cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte de la jornada y el mercurio rondará los 25 grados. La mínima, sin embargo, no bajará de los 20, lo que asegura otra noche tropical marcada por la humedad marina.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afronta un miércoles de contrastes: cielos que alternarán nubosidad densa con claros y un termómetro que se moverá entre los 16 y los 26 grados. En este municipio de la Vega Baja ya no hay rastro de noche tropical y el descenso nocturno anuncia la llegada del otoño.

El tiempo en Alcoy

El frescor se instala en Alcoy, donde las máximas se quedarán en 24 grados, pero las mínimas bajarán hasta los 12. Con esta caída tan marcada, la ciudad de la montaña se convierte en uno de los puntos donde más se nota que el verano se despide y el otoño entra en escena con fuerza.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el día comienza con cielos poco nubosos que pronto se cubrirán de nubes altas. La máxima alcanzará los 25 grados, pero la mínima descenderá a 18, una cifra que aleja a la localidad de la noche tropical y ofrece un respiro más propio del inicio del otoño.