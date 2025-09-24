Tiempo para crecer.

Enrique, el padre de Carolina, vino a clase a explicarnos cosas sobre el mundo de los deportes, ya que es entrenador. Respondió a numerosas preguntas de los niños, hizo demostraciones, pidió voluntarios, nos regaló unas pelotas muy buenas y nos dirigió una completísima tabla de gimnasia. Primero se hacía un calentamiento, después la tabla y al final una relajación.

La sesión fue divertida y estimulante de principio a fin, pero al invitado le provocaron asombro las «dificultades» que veía en los niños ante los ejercicios de coordinación global que les iba proponiendo y que él valoraba como muy sencillos. Algunos eran: seguir una consigna con varios pasos, alternar el uso de brazos y piernas, ir muy rápido y después muy lento, retener la secuencia de un circuito, ir a la pata coja, caminar hacia atrás, etc. Estos movimientos tenían unas dificultades intrínsecas que están en relación directa con el grado de maduración global que se suele alcanzar en este nivel evolutivo y con la maduración personal de cada uno de los niños.

—«Yo pensaba que podrían hacer todo lo que les tenía preparado y además con una cierta velocidad, pero he tenido que adaptar mis demandas a lo que veía que podían realmente hacer ¡Y me he llevado una buena sorpresa! Debe ser porque estoy habituado a trabajar con niños más mayores. En realidad a ellos no les pasa absolutamente nada. Solo hay que darles tiempo a crecer».

Así me dijo Enrique al acabar la clase. A mí me gustó mucho su reflexión final y se lo dije. Me hizo pensar en la cantidad de tareas que se les proponen a los niños sin tener en cuenta en qué momento de su proceso evolutivo están. Por ejemplo, insistir en que no se muevan de sus sillas, hacer que niños de tres años repitan una y otra vez las letras vocales, pretender que relacionen una cantidad de objetos con las cifras, pedirles que utilicen la letra cursiva ligada a los cuatro años o que se aten los cordones de los zapatos desde que entran a la escuela.

Me acuerdo de Pablo, un niño grandote al que le costaba recortar con precisión, plegar, construir con piezas pequeñas… Un día intentó atarse los cordones de las zapatillas según las indicaciones de su amigo Hugo (que había aprendido con su hermana en casa), pero no lo conseguía de ninguna manera. El pobre ponía cara de estar completamente perdido, así que tuve que decirle que no había ninguna prisa, que él tenía los dedos grandes y por eso le costaba, y que ya lo haría más adelante.

En una ocasión entré de visita en una escuela infantil de niños y niñas entre cero y tres años y vi un grupo de unos diez niños sentados en sendos orinalitos arrimados junto a una pared del patio. Pregunté por «aquello» y me dijeron que: «Era mayo». O sea, que al empezar mayo empezaban a «enseñar» a controlar esfínteres a los más grandes de la escuela. Estuvieran o no interesados en ello, se hubieran dado cuenta o no de que cada tanto pasaban cosas en sus pañales o tuvieran seis o más meses de diferencia entre unos y otros.

Pero los niños no son iguales, ni sus historias personales, su madurez, su experiencia de exploración, sus preferencias. Por lo tanto, aunque las regularidades que ofrece la escuela suelan ser buenas para la mayoría, hay que plantearse seriamente que los ritmos no son idénticos para cada uno de ellos. Puede ser que unos tengan necesidad de dormir a media mañana y otros no. O que unos jueguen, se muevan, o se aíslen en distintos momentos y con frecuencias diferentes. Así que habrá que ofrecer un hilo conductor, pero ha de ser flexible, porque cuando hablamos de personas, las propuestas, posturas o actitudes estandarizadas o absolutas no son convenientes, si es que buscamos tender a lo saludable. Para un niño de dos años y medio, por ejemplo, dejar en casa su peluche puede enfrentarlo a una sensación de soledad difícil de tolerar. En cambio para otro, puede ser un buen momento.

Las maestras y las instituciones con frecuencia tendemos a hacer reglas, rituales y obligaciones con la pretensión de aligerar o de organizar el trabajo, pero este uniformar las conductas puede llevarnos a faltar a la escucha que cada niño requiere y necesita. Así que no será conveniente emprender de manera general asuntos como: quitar el chupete, el objeto de apego, los pañales, o poner a todos los niños de un golpe a gatear, a levantarse del suelo, o a empezar a caminar, ya que eso equivaldría a ignorar la subjetividad de cada uno de ellos. Algunos tienen miedo a caerse, otros se mueven con alegría y seguridad, y los hay que precisarán más tiempo y ayuda para alguna de esas actividades, porque cada cual tiene unas habilidades y unas características que no podemos obviar si pretendemos respetar su diversidad. Hay que mirarlos diferenciadamente. Hay que ver qué nos dicen sus cuerpos, su forma de ser y su madurez. Hay que darles tiempo a crecer.

En ocasiones vemos que en un grupo de pequeños de un año hay quienes empiezan a decir sus primeras palabras, mientras que otros permanecen callados, o se manejan con gestos o ruidos para hacerse entender. O que en un grupo de niños de año y medio sólo comen autónomamente dos o tres de ellos, mientras que los demás esperan a que les llegue la cuchara llena. También vemos en los grupos de dos años recientes que hay algunos niños interesados en el tema del control de esfínteres, que se acercan a mirar los cambios de pañal de los compañeros, o se tocan el pañal si han hecho pipí, mientras que los otros aún no se dan cuenta de si están o no para cambiar.

Lo cual no significa que no tengamos que animar a los niños hacia la resolución autónoma de sus cosas, pero con mesura… y aunque sea mayo.