Adiós al papel: todas las farmacias de Alicante ya usan el cupón digital

¿Se ha fijado cuando va a la farmacia a por su medicina que el boticario ya no corta el cupón sino que tacha el código? Esto se debe a la introducción en todas las oficinas de farmacia de la provincia de Alicante, y del resto de la Comunidad Valenciana, del sistema del cupón digital (Datamatrix) implantado por la Conselleria de Sanidad, en colaboración con los colegios profesionales de las tres provincias. Algo que no es nuevo porque se generalizó hace seis meses.

Las primeras fueran las 299 boticas de Castellón, que cuentan con el nuevo sistema digitalizado desde hace un año. Por su parte, en las 807 oficinas de farmacias de Alicante se implantó en diciembre de 2024 y en las de Valencia en febrero de 2025.

Datamatrix sustituye al tradicional cupón precinto, que el farmacéutico debía recortar del envase del fármaco y sellarlo en una hoja informativa para justificar su dispensación y facturación. Actualmente, ese proceso se realiza a través del nuevo código digital que permite una identificación electrónica irrepetible de cada envase que es facturado.

A. Vicente

Día Mundial del Farmacéutico

En este sentido, desde Sanidad, con motivo del Día mundial del Farmacéutico, se ha querido hacer hincapié en la importancia que tiene la implantación de esta transformación digital en el proceso de dispensación y facturación de los medicamentos, ya que además reducir costes y cargas administrativas para los profesionales, permite mejorar la trazabilidad y seguridad de los pacientes.

De hecho, una de las ventajas principales del cupón digital es que permite conocer en todo momento el recorrido del fármaco. De esta manera, ante una alerta sobre un medicamento, se dispone de información sobre dónde se ha distribuido, dónde se encuentra el envase específico y qué paciente lo ha adquirido. Por tanto, dicha información permite actuar cuanto antes en un caso de alerta.

Pioneros en España

Cabe recordar que se trata de un sistema pionero a nivel nacional, implantado por primera en la Comunidad Valenciana gracias a la colaboración de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castellón, Valencia y Alicante y que ha supuesto un hito. Además, viene a cumplir con el compromiso de la Conselleria de Sanidad en su estrategia de transformación digital del ámbito sanitario, y en este caso concretamente, del sector farmacéutico.

El nuevo sistema digitalizado en la dispensación de medicamentos supone un ahorro de costes, así como la desburocratización y reducción de la carga de trabajo administrativo, tanto para los profesionales de las oficinas de farmacia en la labor de facturación, como para el personal de Sanidad en la tarea de supervisión. Con el nuevo método se elimina el 90 % del tiempo destinado a la facturación de recetas, teniendo en cuenta que cada año se emiten unos 133 millones de recetas de medicamentos.

Ahorro de costes

Además, la supresión del código precinto evita que anualmente se impriman 54 millones de hojas justificantes en toda la Comunidad Valenciana, que es el soporte en el que se debía sellar el cupón para justificar la dispensación y facturación, así como el recorte de unos 117,9 millones de cupones precinto al año en los envases de los medicamentos, con el ahorro en costes y en tiempo que eso supone para el sector.

Todo ello supone una reducción de costes para la Conselleria de Sanidad de unos 500.000 euros, y en cuanto las oficinas de farmacia, el nuevo sistema digitalizado permite un ahorro de al menos 4,7 millones de euros anuale