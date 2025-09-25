Cómo ahorrar más de 1.700 euros en la cesta de la compra en Alicante: OCU revela los supermercados más baratos

Ahorrar en la cesta de la compra es el objetivo de miles de hogares de nuestro país. El encarecimiento de decenas de productos ha hecho que las familias tengan muy en cuenta dónde hacer la compra y cómo ahorrar dinero eligiendo los mejores productos.

Para ponerlo un poco más fácil la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho público su informe Cesta OCU 2025. Entre las principales conclusiones de este estudio es que la cesta de la compra se ha encarecido un 3 % este año con respecto a 2024 y que la de alimentos frescos tiene un “alarmante” ascenso del 8 %.

Los alimentos que más se han encarecido este año han sido el café (+ 54 %), los plátanos de Canarias (+ 36 %), los limones (+ 33 %), los huevos M (+ 30 %), el chocolate con leche (+ 29 %) y el filete de aguja de ternera (+ 22 %).

Por contra los alimentos que más han bajado su precio son el aceite de oliva (- 53 %), el azúcar (- 26 %), el zumo de naranja Don Simón (- 24 %), las rodajas de salmón (- 11 %) y la leche condensada (- 10 %). En este sentido, la OCU puntualiza que estos descensos, por ejemplo el del aceite de oliva, “no consiguen compensar los precios que llegó a tener el año pasado, por lo que ahora ha quedado todavía un 57% por encima de lo que costaba en 2021E.

Los supermercados más baratos de Alicante

El informe de OCU también analiza los supermercados más caros y más baratos. Los resultados indican que el supermercado que menos ha subido sus precios es Alcampo, con un porcentaje del 0,5 %. Le siguen Carrefour (1 %), Eroski (1 %), Gadis (1 %), Superco (1,1 %), Mas y mas (1,4 %) y Día (1,8 %). Por contra, los supermercados que más se han encarecido han sido Hipercor (7 %), Lidl (6,8 %), Supercor (6,1 %), El Corte Inglés (5,1 %) y Aldi (5%). En la parte central de la tabla nos encontramos con otras populares superficies como Consum, que ha subido los precios un 3,9 %, o Mercadona que lo ha hecho en un 4 %.

La OCU ha analizado la cesta de la compra en supermercados de 183 ciudades españolas para identificar las cadenas más competitivas. Alcampo es el establecimiento más económico del país, liderando en 42 localidades. La segunda cadena más barata es Consum (21 localidades) y le siguen Lidl y Supeco (18 localidades), Family Cash (17) y Aldi (16). Los supermercados más caros son los de la cadena Sánchez Romero.

Si quieres visitar estos establecimientos, en Alicante hay dos Hipermercados de Alcampo. Uno se encuentra en el centro comercial Plaza Mar de Alicante y el otro en La Zenia, en Torrevieja. Además cuenta con dos gasolineras en las mismas localidades y un Alcampo City en Vistahermosa (Alicante).

En cambio hay muchos más supermercados de la cadena Consum en la provincia de Alicante. Estos son los municipios en los que puedes encontrarlos: Alicante, El Campello, Calp, Teulada, Torrevieja, Novelda, Elche, Benidorm, Xàbia, Sant Joan d’Alacant, Elda, San Vicente del Raspeig, Villena, Rojales, El Verger, Dénia, Orihuela, Ibi, L’Alfàs del Pi, Onil, La Vila Joiosa, Altea, Crevillent, Banyeres de Mariola, Castalla, Benejúzar, San Fulgencio, Benissa, Santa Pola, Alcoy, Callosa de Segura, Sax, Callosa d’en Sarrià, Catral y Petrer.

Ahorro medio de los hogares de Alicante

El coste medio de la cesta de la compra OCU está en 6.259 euros y si se analiza la tienda más cara y la más barata de una ciudad puede haber una diferencia de 1.132 euros al año de media. La OCU ha analizado varios municipios de la provincia de Alicante y ha puesto número al precio medio de la compra y al ahorro posible si se elige bien el supermercado. Así queda el precio medio de la compra por localidades.

Alicante : 6.129,82 euros

: 6.129,82 euros Elche : 6.098,85 euros

: 6.098,85 euros Calp : 6.084,98 euros

: 6.084,98 euros Orihuela : 6.081,39 euros

: 6.081,39 euros Benidorm : 6.061,43 euros

: 6.061,43 euros San Vicente del Raspeig : 6.061,42 euros

: 6.061,42 euros Torrevieja : 6.059,30 euros

: 6.059,30 euros Santa Pola : 6.042,54 euros

: 6.042,54 euros Dénia : 6.028,83 euros

: 6.028,83 euros Alcoy : 6.002,67 euros

: 6.002,67 euros Petrer: 5.994,84 euros

Si analizamos el ahorro que sería posible conseguir si comparamos el supermercado más caro con el más barato observamos grandes diferencias. En Alicante el ahorro podría llegar a los 1.722 euros anuales mientras que en Orihuela sería de 1.592. En otros municipios como Santa Pola o San Vicente no sería posible lograr economizar tanto la cesta de la compra y no se llegaría a los 400 euros. El listado completo del ahorro por municipios queda de la siguiente forma: