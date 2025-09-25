Alicante celebra 25 años de Impulsalicante con una gala en el castillo de Santa Bárbara

El castillo de Santa Bárbara acogerá este viernes la celebración del 25 aniversario de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante, Impulsalicante. La gala, que comenzará a las 19:30 horas, servirá para reconocer a trabajadores y colaboradores que han participado en el funcionamiento del organismo desde su creación en el año 2000.

El evento estará presidido por el alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, responsable de la agencia. Durante la ceremonia se repasará la trayectoria de Impulsalicante en los últimos 25 años y se homenajeará a quienes han contribuido a su labor en orientación laboral, formación, apoyo a emprendedores, captación de inversiones y proyectos de innovación.

Reconocimiento

Entre los reconocidos figuran figuras históricas de la agencia: Elena Lumbreras, primera jefa de Servicio; María del Mar Jiménez, primera conserje; Salvador León, primer trabajador de Impulsalicante; Pascual Domínguez, impulsor del curso "Aprendiz Artista Constructor de Hogueras"; Lluis Avellá, a título póstumo, ingeniero agrónomo y profesor; Antonio García Galiana y Marina Mollá, vinculados al Centro de Emprendedores; Silvia Adriazola, promotora de la Escuela de Talento Femenino; y emprendedores como Yago Sierra y Francisco Samper, con trayectoria en proyectos empresariales locales.

Empleo

Mari Carmen de España explicó que el aniversario busca reconocer tanto al personal de la agencia como a las entidades y empresas que han trabajado con ella, señaló. "Han sido 25 años, un cuarto de siglo que también ha sido el de la constancia de todas las personas que han hecho posible esta realidad y que la sostienen, día a día, para seguir ofreciendo nuevas oportunidades a la ciudadanía, oportunidades de empleo, de formación, de desarrollar proyectos personales; oportunidades para el desarrollo de la economía alicantina con el apoyo a los distintos sectores, dando soporte y poniendo a su disposición los recursos necesarios", destacó.

Impulsalicante nació con el objetivo de dar respuesta a los Pactos por el Empleo en Alicante a comienzos del siglo XXI. En estos 25 años, la agencia ha facilitado la creación de más de 2.000 empleos directos y ha contribuido a generar otros 7.000 puestos de trabajo indirectos. Además, ha brindado apoyo y asesoramiento a más de 1.300 proyectos de emprendimiento y ha desarrollado más de 3.000 actividades formativas orientadas al empleo.